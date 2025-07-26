Ворог намагається розвинути наступ на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники готують наступ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог атакував наші позиції в районі Козачої Лопані, Липців та Вовчанська. Наступальні дії успіхів не мали.

На Купʼянському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петро-Іванівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Середнього, Шандриголового, Ямполівки, Зеленої Долини, Нового Миру, Греківки, Рідкодубу, Зеленого Гаю та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку ворог здійснив великий механізований штурм та застосував до 80 одиниць броне-, ато- та мототехніки в районі Григорівки, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Близько двох сотень окупантів вбито та поранено – результат гідної відсічі наших захисників. На жодному з тактичних напрямків прориву нашої оборони не відбулося.

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На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на українські позиції неподалік Білої Гори, Плещіївки, у міських забудовах Часового Яру та Торецька. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Покровському напрямку противник намагався реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Бойківка, Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новоукраїнка, Новоекономічне, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Зеленого Гаю, Олександрограда, Воскресенки, Темирівки та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

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