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Сили оборони ліквідували полковника РФ Лебедєва, який командував штурмами на Великобурлуцькому напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Ліквідовано полковника РФ Лебедєва

На Східному напрямку Сили оборони знищили російського полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Ліквідовано полковника РФ Лебедєва

Автор: 

армія рф (18284) ліквідація (4259) ОСУВ Хортиця (492) Харківська область (1361)


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Надо же полковники все сплошь с русским фамилиями, а уже генералы все сплошь Кадыровцы!
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26.07.2025 20:59 Відповісти
Остання путь, остання путь,
Останняя дорога...
Остання путь, остання путь
Кацапу аж до гроба...

А тая путь така трудна,
Кацапа не минає,
Який кацап сюди іде,
То звідти не вертає..
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26.07.2025 21:05 Відповісти
Редкий для нынче зверек, пугливые стали, в 22-м лампасных не успевали паковать.
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26.07.2025 21:10 Відповісти
 
 