Сили оборони ліквідували полковника РФ Лебедєва, який командував штурмами на Великобурлуцькому напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Східному напрямку Сили оборони знищили російського полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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