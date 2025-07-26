Россияне до сих пор применяют тяжелую технику на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"
В отличие от других направлений, российские войска еще используют тяжелую технику на Покровском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.
"Если на других направлениях, например, полностью или почти полностью отказались от активного использования тяжелой техники - по крайней мере, если сравнивать с предыдущими периодами, то на Покровском еще кое-что используется, еще кое-что есть иногда. В принципе, все, что у них есть, россияне туда и бросают", - рассказал спикер.
По его словам, общее изменение тактики россиян на фронте повлияло и на Покровское направление.
Трегубов отметил, что в первую очередь имеются в виду малые пехотные группы, которые пытаются постоянно пролезть где угодно, а также очень активное применение россиянами БПЛА различных типов.
"Но, в отличие от других направлений, например, тяжелая техника на Покровском еще осталась. На других, например, уже почти нет. То ли они ее берегут, то ли у них с ней действительно пошли какие-то проблемы", - подчеркнул спикер.
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