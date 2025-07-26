Росіяни досі застосовують важку техніку на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На відміну від інших напрямків, російські війська ще використовують важку техніку на Покровському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Якщо на інших напрямках, наприклад, повністю чи майже повністю відмовилися від активного використання важкої техніки принаймні, якщо порівнювати з попередніми періодами, то на Покровському ще дещо використовується, ще дещо є інколи. У принципі, все що в них є, росіяни туди і кидають", - розпів речник.

За його словами, загальна зміна тактики росіян на фронті вплинула і на Покровський напрямок.

Також читайте: Ворог змінив тактику "м’ясних" штурмів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця": йдуть малими групами

Трегубов зазначив, що у першу чергу маються на увазі малі піхотні групи, які намагаються постійно пролізти де завгодно, а також дуже активне застосування росіянами БПЛА різних типів.

"Але, на відміну від інших напрямків, наприклад, важка техніка на Покровському ще залишилася. На інших, наприклад, вже майже ні. Чи то вони її бережуть, чи то в них з нею справді пішли якісь проблеми", - наголосив речник.

Також читайте: Нині головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою, - ОСУВ "Хортиця"