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Новини Відео Просування ворога до Дніпропетровщини
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Знищено ворожу групу, яка розклала свій прапор у Маліївці на Дніпропетровщині. Село під контролем ЗСУ, - 31 ОМБр. ВIДЕО

Ворог не полишає спроб увійти в Дніпропетровську область у зоні бойової відповідальності 31 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, днями мережею ширилася інформація про те, що окупанти перетнули адмінкордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Приводом стало відео, опубліковане 26 липня у соцмережі X. На відео військовослужбовці 336 обрмп ВМФ РФ розклали свій прапор у Маліївці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби ворога перетнути адмінмежу Дніпропетровщини є невдалими, - ОСУВ "Хортиця"

"Це дало їм привід заявити, що російські війська нібито захопили (за ворожою версією "звільнили") вказаний населений пункт. Але вже за кілька годин вони були знищені зусиллями підрозділів 31 омбр та суміжників. Спроба ворожого наступу "захлинулася". Маліївка під контролем ЗС України", - додали у бригаді та опублікували відео, яке підтверджує удар по ворожій групі.

"На відео – кадри із ворожого пропагандистського ролика; враження локацій, з яких окупанти демонстрували прапор; загалом бойова робота 31 омбр у Маліївці; піхотинці бригади, які розгорнули в Маліївці прапор свого підрозділу", - прокоментували у бригаді опубліковані відеокадри.

Нагадаємо, вночі аналітики проєкту DeepState повідомили про просування військ РФ біля Маліївки.

Автор: 

31 окрема механізована бригада (6) Дніпропетровська область (4077) Синельниківський район (156) Маліївка (1)


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В последнее время задача штурмовых орков состоит в том что бы добежать до заданной точки воткнуть флаг и успеть переслать фото до своей гибели.
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30.07.2025 09:17 Відповісти
как же тогда им удается захватьівать новьіе территории ? практически ежедневно
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30.07.2025 09:34 Відповісти
Зусильями десятків орківських тіл на кожен невеличкий клаптик землі..Нажаль,нашої землі..
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30.07.2025 09:57 Відповісти
Та скільки ж можна?! Не "військовослужбовці 336 обрмп ВМФ РФ", а орки з корит рашкостана!
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30.07.2025 09:42 Відповісти
Правильно! Це не військовослужбовці.
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30.07.2025 10:09 Відповісти
Такими темпами вони і там будуть. Зелені гниди зробили все щоб ми не змогли звільнитись від кацапів
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30.07.2025 09:46 Відповісти
Уявляю який терор би чекав українців у випадку окупації.
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30.07.2025 09:49 Відповісти
 
 