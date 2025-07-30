Знищено ворожу групу, яка розклала свій прапор у Маліївці на Дніпропетровщині. Село під контролем ЗСУ, - 31 ОМБр. ВIДЕО

Ворог не полишає спроб увійти в Дніпропетровську область у зоні бойової відповідальності 31 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, днями мережею ширилася інформація про те, що окупанти перетнули адмінкордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Приводом стало відео, опубліковане 26 липня у соцмережі X. На відео військовослужбовці 336 обрмп ВМФ РФ розклали свій прапор у Маліївці.

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"Це дало їм привід заявити, що російські війська нібито захопили (за ворожою версією "звільнили") вказаний населений пункт. Але вже за кілька годин вони були знищені зусиллями підрозділів 31 омбр та суміжників. Спроба ворожого наступу "захлинулася". Маліївка під контролем ЗС України", - додали у бригаді та опублікували відео, яке підтверджує удар по ворожій групі.

"На відео – кадри із ворожого пропагандистського ролика; враження локацій, з яких окупанти демонстрували прапор; загалом бойова робота 31 омбр у Маліївці; піхотинці бригади, які розгорнули в Маліївці прапор свого підрозділу", - прокоментували у бригаді опубліковані відеокадри.

Нагадаємо, вночі аналітики проєкту DeepState повідомили про просування військ РФ біля Маліївки.