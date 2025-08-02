Лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців, - ОСУВ "Хортиця"

У Часовому Яру на Донеччині тривають постійні бої, протягом місяців лінія розмежування майже не змінюється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Так, частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої", - розповів він.

За його словами, лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців.

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"Але казати, що ця заява Міноборони (РФ. – Ред.) чи Путіна спиралась хоча б на щось - неможливо. Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили - але вони просто брешуть на рівному місці", - наголосив речник.