Лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців, - ОСУВ "Хортиця"
У Часовому Яру на Донеччині тривають постійні бої, протягом місяців лінія розмежування майже не змінюється.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Так, частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої", - розповів він.
За його словами, лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців.
"Але казати, що ця заява Міноборони (РФ. – Ред.) чи Путіна спиралась хоча б на щось - неможливо. Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили - але вони просто брешуть на рівному місці", - наголосив речник.
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20.01.2025 р. Часів Яр майже окупований, а місцева війскова адміністрація проводить https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-01-20-006397-a?fbclid=IwY2xjawIGumNleHRuA2FlbQIxMAABHYKkIA1kMAV563TaaA_08nz5CMvZP7XCO8S4e4glUksrbgEQ5WJ5nkqfPg_aem_QYSJ11Ow0Huz_a6QaAmZwg тендер на закупівлю колючого дроту за 5 мільйонів гривень.