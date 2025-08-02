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Новини Бої за Часів Яр
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Лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців, - ОСУВ "Хортиця"

Руйнування Часового Яру

У Часовому Яру на Донеччині тривають постійні бої, протягом місяців лінія розмежування майже не змінюється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Так, частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої", - розповів він.

За його словами, лінія розмежування в Часовому Яру лишається майже незмінною впродовж місяців.

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"Але казати, що ця заява Міноборони (РФ. – Ред.) чи Путіна спиралась хоча б на щось - неможливо. Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили - але вони просто брешуть на рівному місці", - наголосив речник.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (508) Донецька область (9193) бойові дії (4379) Часів Яр (391) Бахмутський район (574)


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Вкиди про Часів Яр це російська дезінформація, - наполеон Всесвіту ЗЕбубочка
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02.08.2025 18:40 Відповісти
Хвилинка ЗЕмародера.
20.01.2025 р. Часів Яр майже окупований, а місцева війскова адміністрація проводить https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-01-20-006397-a?fbclid=IwY2xjawIGumNleHRuA2FlbQIxMAABHYKkIA1kMAV563TaaA_08nz5CMvZP7XCO8S4e4glUksrbgEQ5WJ5nkqfPg_aem_QYSJ11Ow0Huz_a6QaAmZwg тендер на закупівлю колючого дроту за 5 мільйонів гривень.
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02.08.2025 18:42 Відповісти
А може досить брехати?
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02.08.2025 18:52 Відповісти
 
 