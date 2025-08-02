Линия разграничения в Часовом Яре остается почти неизменной в течение месяцев, - ОСГВ "Хортица"
В Часовом Яре Донецкой области продолжаются постоянные бои, в течение месяцев линия разграничения почти не меняется.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои", - рассказал он.
По его словам, линия разграничения в Часовом Яре остается почти неизменной в течение месяцев.
"Но говорить, что это заявление Минобороны (РФ. - Ред.) или Путина опиралось хотя бы на что-то - невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили - но они просто врут на ровном месте", - подчеркнул спикер.
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20.01.2025 р. Часів Яр майже окупований, а місцева війскова адміністрація проводить https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-01-20-006397-a?fbclid=IwY2xjawIGumNleHRuA2FlbQIxMAABHYKkIA1kMAV563TaaA_08nz5CMvZP7XCO8S4e4glUksrbgEQ5WJ5nkqfPg_aem_QYSJ11Ow0Huz_a6QaAmZwg тендер на закупівлю колючого дроту за 5 мільйонів гривень.