Линия разграничения в Часовом Яре остается почти неизменной в течение месяцев, - ОСГВ "Хортица"

В Часовом Яре Донецкой области продолжаются постоянные бои, в течение месяцев линия разграничения почти не меняется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои", - рассказал он.

По его словам, линия разграничения в Часовом Яре остается почти неизменной в течение месяцев.

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"Но говорить, что это заявление Минобороны (РФ. - Ред.) или Путина опиралось хотя бы на что-то - невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили - но они просто врут на ровном месте", - подчеркнул спикер.