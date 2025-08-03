На фронте произошло 116 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 3 августа, на фронте произошло 116 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают его планы.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты: Ястребщина, Великая Писаревка, Сорокино, Стариково, Бруски, Белая Береза, Хлебороб, Покровка, Бабье, Толстодубово, Бачевск, Прогресс, Старая Гута Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян, еще три боевых столкновения продолжаются. Противник нанес семь авиационных ударов, всего сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Волчанска, Фиголевки и Красного Первого на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении Силы обороны отбили семь вражеских штурмов в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Боевые действия на Востоке

Агрессор 13 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении - вблизи Карповки, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголово. Два боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку, еще три попытки противника продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки и Сиверска продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские военные отбили четыре атаки противника вблизи Марково и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг девять раз атаковал позиции наших войск в районах Русина Яра, Щербиновки, Катериновки.

На Покровском направлении произошло 38 боевых столкновений в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Боевые действия на Юге

Оккупанты 14 раз пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополье и в сторону населенного пункта Левадное на Новопавловском направлении. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Херсон, Новоандреевка и Львово.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.

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