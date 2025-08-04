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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Ворог між Покровськом, Добропіллям та Костянтинівкою намагається створити новий плацдарм для подальшого просування, - ОСУВ "Хортиця"

Покровський напрямок

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку. Між Покровськом, Добропіллям і Костянтинівкою зібрана дуже велика російська орда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Окупанти намагаються атакувати з усіх наявних засобів, але переважно використовують значну перевагу в особовому складі, постійно посилаюбочи малі піхотні групи на просочення крізь українські позиції.

"Невеликі групи піхоти йдуть фактично постійно. Десь вони пролізуть, десь вони проберуться і перейдуть передню зону, першу лінію українського захисту і почнуть вже в містах десь намагатися закріплюватися і створювати проблеми", – пояснив речник.

Трегубов відмітив, що наразі загрози прямого штурму Покровська немає.

"Якби росіяни поперли саме ломитися в місто в лоб – це, безумовно, б ускладнило ситуацію для нас, але для них, скоріш за все, провалило б кампанію, бо вони просто почали б втрачати людей в більшій кількості, ніж вони можуть собі дозволити упродовж літа", – розповів він.

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Трегубов додав, що взимку армія РФ намагалася обходити Покровськ по ближчій дузі із західного боку і тоді все одно втрачала понад тисячу осіб на день, велику кількість техніки і в підсумку кампанія виявилася провальною

"Зараз вони обходять Покровськ і Мирноград по далекій дузі. Це для того, щоб запобігти такому сценарію", – додав речник.

Він зазначив, що росіяни продовжують застосовувати важку техніку, але набагато менше, ніж раніше.

"Взагалі в рідкісних варіантах використовується важка техніка порівняно з попередніми періодами. Як і у випадку з артилерією, вікно варіантів застосувань звузилося, а у важкої техніки воно звузилось ще сильніше", – запевнив речник.

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (511) Донецька область (9203) бойові дії (4388) Покровськ (743) Покровський район (835)


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04.08.2025 12:57 Відповісти
Оправляйте на фронт полицаев,податкивцев,таможенников,прокуроров и прочих бронированных держслужбовцев,они морально уже готовы.
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04.08.2025 13:07 Відповісти
Не наганаються, а роблять. Зельоний новояз?
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04.08.2025 14:02 Відповісти
 
 