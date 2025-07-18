Враг атаковал дроном Родинское и авиабомбами - Константиновку: погибла женщина, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Утром 18 июля 2025 года в 05:30 российские захватчики прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из Родинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В результате вражеской атаки получил телесные повреждения 42-летний водитель и двое горожан - мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, которых эвакуировали волонтеры. У пострадавших диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы и осколочные ранения.

Уже через полчаса армия РФ атаковали Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате одного из трех осуществленных врагом авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64 лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы.

От атак оккупантов повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газовод.

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