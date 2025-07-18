Ворог атакував дроном Родинське та авіабомбами Костянтинівку: загинула жінка, ще четверо дістали поранення. ФОТОрепортаж
Зранку 18 липня 2025 року о 05:30 російські загарбники прицільно вдарили FPV-дроном по автомобілю волонтерської організації, представники якої займались евакуацією цивільних з Родинського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
В результаті ворожої атаки дістав тілесні ушкодження 42-річний водій та двоє містян - чоловік 77 років та 67-річна жінка, котрих евакуювали волонтери. У потерпілих діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.
Вже через пів години армія РФ атакували Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК. В результаті одного з трьох здійснених ворогом авіаударів по місту у своїй оселі загинула 66-річна жителька. Чоловік 64 років, окрім мінно-вибухової травми, дістав множинні осколкові поранення голови.
Від атак окупантів пошкоджено 16 приватних будинків, автотранспорт, газовід.
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