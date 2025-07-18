Вночі росіяни атакували Слов’янськ "шахедами": є влучання по "Новій пошті". ВIДЕО
У ніч проти 18 липня російські загарбники атакували Слов'янськ Донецької області чотирма "шахедами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"Чотири одиниці. Влучання на вулицю Поштову, на території підприємства "Нова пошта", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ударів пошкоджені прилеглі приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Сергей Сергей #530107
показати весь коментар18.07.2025 09:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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