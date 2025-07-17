Рашисти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: двоє загиблих, один поранений. ФОТОрепортаж
Зранку 17 липня російські загарбники завдали масованого удару зі ствольної артилерії по Костянтинівці Донецької області, є загиблі та поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста, загинули двоє цивільних.
Загиблі зазнали смертельних поранень у власних домівках. Ще одна цивільна особа дістала поранення і була оперативно доставлена до лікарні міста Костянтинівки.
Значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.
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