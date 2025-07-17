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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: двоє загиблих, один поранений. ФОТОрепортаж

Зранку 17 липня російські загарбники завдали масованого удару зі ствольної артилерії по Костянтинівці Донецької області, є загиблі та поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста, загинули двоє цивільних.

Загиблі зазнали смертельних поранень у власних домівках. Ще одна цивільна особа дістала поранення і була оперативно доставлена до лікарні міста Костянтинівки.

Значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.

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Обстріли Костянтинівки
Обстріли Костянтинівки
Обстріли Костянтинівки
Обстріли Костянтинівки
Обстріли Костянтинівки

Автор: 

обстріл (29892) Донецька область (9069) Краматорський район (481) Костянтинівка (375)


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