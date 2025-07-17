Вночі ворог завдав 7 ударів по Краматорську, постраждало семеро людей (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 17 липня російські загарбники вдарили по Краматорську на Донеччині. Зафіксовано 7 ворожих ударів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Під ворожим вогнем опинилися приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, постраждала 1 людина. Встановлюємо остаточні наслідки нічного обстрілу", - зазначив Гончаренко.

Згодом Гончаренко повідомив, що ворог вночі завдавав ударів КАБами та шахедами. Окрім "шахедів" та "Гераней", росіяни вдарили по місті "КУБ-2".

"У ніч з 16 на 17 липня Краматорська міська територіальна громада зазнала серії обстрілів КАБами та шахедами, а рано вранці росіяни вдарили поруч із ринком застосувавши БпЛА "КУБ-2".

Станом на 11:00 відомо, що внаслідок російського терору постраждало 7 осіб. Всім надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що є значні руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури тощо.

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