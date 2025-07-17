Ночью враг нанес 7 ударов по Краматорску, пострадали семь человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 17 июля российские захватчики ударили по Краматорску в Донецкой области. Зафиксировано 7 вражеских ударов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Под вражеским огнем оказались частный сектор, многоэтажные застройки и гражданская инфраструктура.

"По предварительной информации, пострадал 1 человек. Устанавливаем окончательные последствия ночного обстрела", - отметил Гончаренко.

Впоследствии Гончаренко сообщил, что враг ночью наносил удары КАБами и шахедами. Кроме "шахедов" и "Гераней", россияне ударили по городу "КУБ-2".

"В ночь с 16 на 17 июля Краматорская городская территориальная громада подверглась серии обстрелов КАБами и шахедами, а рано утром россияне ударили рядом с рынком применив БПЛА "КУБ-2".

По состоянию на 11:00 известно, что в результате российского террора пострадали 7 человек. Всем предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что существуют значительные разрушения жилой застройки, повреждения инфраструктуры и др.



















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