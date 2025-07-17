РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11563 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
795 1

Ночью враг нанес 7 ударов по Краматорску, пострадали семь человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Обстрелы Краматорска 17 июля

Ночью 17 июля российские захватчики ударили по Краматорску в Донецкой области. Зафиксировано 7 вражеских ударов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Под вражеским огнем оказались частный сектор, многоэтажные застройки и гражданская инфраструктура.

"По предварительной информации, пострадал 1 человек. Устанавливаем окончательные последствия ночного обстрела", - отметил Гончаренко.

Впоследствии Гончаренко сообщил, что враг ночью наносил удары КАБами и шахедами. Кроме "шахедов" и "Гераней", россияне ударили по городу "КУБ-2".

"В ночь с 16 на 17 июля Краматорская городская территориальная громада подверглась серии обстрелов КАБами и шахедами, а рано утром россияне ударили рядом с рынком применив БПЛА "КУБ-2".

По состоянию на 11:00 известно, что в результате российского террора пострадали 7 человек. Всем предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что существуют значительные разрушения жилой застройки, повреждения инфраструктуры и др.

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для гражданского транспорта закрыли доступ к трассе Краматорск-Доброполье, - ОВА

Автор: 

Краматорськ (2348) обстрел (28568) Донецкая область (10251) Краматорский район (474)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли в москвіі буде те саме?☹
показать весь комментарий
17.07.2025 12:01 Ответить
 
 