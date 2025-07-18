Ночью россияне атаковали Славянск "шахедами": есть попадания по "Новой почте". ВИДЕО

В ночь на 18 июля российские захватчики атаковали Славянск Донецкой области четырьмя "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Четыре единицы. Попадание на улицу Почтовую, на территории предприятия "Новая почта", - говорится в сообщении.

В результате ударов повреждены близлежащие частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Константиновке на Донетчиине: двое погибших, один раненый. ФОТОрепортаж