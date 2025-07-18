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Ночью россияне атаковали Славянск "шахедами": есть попадания по "Новой почте". ВИДЕО
В ночь на 18 июля российские захватчики атаковали Славянск Донецкой области четырьмя "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Четыре единицы. Попадание на улицу Почтовую, на территории предприятия "Новая почта", - говорится в сообщении.
В результате ударов повреждены близлежащие частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий18.07.2025 09:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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