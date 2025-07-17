Рашисты ударили по Константиновке на Донетчине: двое погибших, один раненый. ФОТОрепортаж
Утром 17 июля российские захватчики нанесли массированный удар из ствольной артиллерии по Константиновке Донецкой области, есть погибшие и раненый.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.
В результате атаки зафиксировано шесть попаданий по жилой инфраструктуре города, погибли двое гражданских.
Погибшие получили смертельные ранения в собственных домах. Еще один гражданский получил ранения и был оперативно доставлен в больницу города Константиновки.
Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.
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