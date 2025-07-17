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Новости Обстрелы Донетчины
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Рашисты ударили по Константиновке на Донетчине: двое погибших, один раненый. ФОТОрепортаж

Утром 17 июля российские захватчики нанесли массированный удар из ствольной артиллерии по Константиновке Донецкой области, есть погибшие и раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

В результате атаки зафиксировано шесть попаданий по жилой инфраструктуре города, погибли двое гражданских.

Погибшие получили смертельные ранения в собственных домах. Еще один гражданский получил ранения и был оперативно доставлен в больницу города Константиновки.

Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.

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Обстрелы Константиновки
Обстрелы Константиновки
Обстрелы Константиновки
Обстрелы Константиновки
Обстрелы Константиновки

Автор: 

обстрел (28568) Донецкая область (10251) Краматорский район (474) Константиновка (1842)


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