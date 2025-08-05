Рашисти намагаються закріпитися в Родинському, щоб прорватися в Покровськ та Мирноград, - DeepState

Покровський напрямок зараз є одним з найгарячіших ділянок фронту, де ворог здійснює активний тиск на позиції Сил оборони України. Окупанти намагаються взяти під контроль місто Родинське, яке розташоване в тилу Мирнограда та Покровська.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог намагається виконати одну з наймасштабніших задач в Донецькій області — захопити Покровськ.

Аналітики розповідають, що реалізація цього плану виконувалася різноманітними способами: від лобових атак після активних просувань, до "хитрих" задумів у вигляді ДРГ, яким вдалося зайти в місто, хоч і ненадовго.

"Але на сьогодні ситуація розгортається подібним сценарієм, який ми бачили не раз у виконанні кацапні — вихід на фланги й полювання на логістику.

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Перші спроби обійти місто були в районі Котлиного, але Сили Оборони спільними зусиллями змогли зупинити противника і навіть в певний момент покращити тактичне положення. Однак ворог досяг своєї мети, перекривши логістику по трасі на Павлоград. Ворожі екіпажі з оптоволокном активно працюють по цій ділянці дороги і пересування там майже неможливе. На сьогодні, великих перспектив на подальше просування в цьому районі поки немає і СОУ роблять все можливе для цього", - йдеться у повідомленні.

Водночас, кажуть DeepState, ворог зараз зосередився на населеному пункті Родинське та досягнув попередніх успіхів.

"В останні дні кацапи вже фіксувалися на східних околицях Родинського й активно продовжують туди лізти, щоб потроху закріплятися, насичуватися і займати його.

Розуміння ворога всієї необхідності зайняття міста, змушує його підтягувати туди додаткові ресурси для штурмових дій. Родинське знаходиться в тилу Мирнограда і Покровська, що дасть змогу відкрити додатковий і дуже неприємний напрямок для спроб заходу в ці великі міста. Але для окупації таких величезних міст необхідні відповідні ресурси, які спочатку потрібно перегрупувати, зібрати й відправити на реалізацію задачі, як це було, наприклад, в Авдіївці. Тому кацапи вже давно зосереджують свою увагу, в першу чергу, на логістиці, яка призводить до обвалу оборони й дезорганізованості, - розповіли аналітики.

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У проєкті зауважили, що окупанти, зайнявши щільну забудову Родинського, будуть обов'язково використовувати її як опорний пункт для насичення піхоти.

"Також [ворог] затягне туди екіпажі дронщиків, які вільно зможуть покрити зону ураження в 15-25 км навколо. І перша ціль, яка принесе максимально неприємні наслідки — Гришине, яке знаходиться ще й в низині від Родинського, що збільшує перевагу в контролі над логістикою. Також можуть бути спроби лізти в напрямку Шевченко, яке також дасть змогу нести вогневий вплив на логістику українських бійців. Однак тут важко спрогнозувати, адже все залежить від обстановки, яка складеться в ході бойових дій, і які пріоритети виставить ворог, виходячи з неї.

Тому наразі в районі Покровська найбільша увага прикута саме до міста Родинське, на підступах до якого вже йдуть активні бойові дії. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу. Слідкуємо за ситуацією та реагуємо на будь-які зміни", - додає DeepState.

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Раніше повідомлялося, що три українські бригади, які стоять під Покровськом і Мирноградом на Донеччині, можуть опинитися в оточенні через стрімке просування російських військ у бік Добропілля - Родинського.