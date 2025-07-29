Українські захисники під Покровськом і Мирноградом ризикують опинитися в оточенні, - військові. КАРТА

Три українські бригади, які стоять під Покровськом і Мирноградом на Донеччині, можуть опинитися в оточенні через стрімке просування російських військ у бік Добропілля - Родинського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів УП командир роти з Покровського напрямку.

Зазначається, що за останні три місяці російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка витягнувся в "кишку" на понад 10 кілометрів, яка тепер формує східну "клешню" для охоплення одразу двох важливих міст –– Покровська та Мирнограда.

На шахті біля Родинського вже кілька днів ідуть бої, перша група ворога також проникла в міську забудову Родинського. Російські окупанти інколи заходять у східну частину Червоного Лимана біля Родинського та атакують шахту між Новоекономічним і Мирноградом.

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Паралельно росіяни намагаються дотягнутися до Нового Шахового, що розташоване за 7 кілометрів від Добропілля.

Таким чином рашисти прагнуть перерізати головну дорогу постачання українських військ на Покровському напрямку, яка іде з Добропілля через Білицьке і Родинське до Покровська, наголосили військові.

За даними аналітичного проєкту DeepState, росіянам залишається близько 7 кілометрів до Покровська.

Втім, за даними військових, що спілкувалися з УП, 29 липня їх зафіксували за 1,25 км від дороги.

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Видання зазначило, що щонайменше три бригади можуть опинитися в ризикованому становищі.

Українські захисники утримують поля і посадки на південному підступі до Покровська і на південних і східних виступах до Мирнограда, а також сам Мирноград.

"Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили й міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково.

Ми не кажемо про вихід підрозділів зі смуг оборони. Але за скорочення лінії по межах міст, вийти з посадок, щоб ущільнити оборону і мати більші сили для стримання. Відповідно і менше плече логістики. І можливість маневру у разі обрізання траси", - розповів командир роти.

Водночас із Покровська, куди російські війська проникли близько тижня тому, ворога досі вибивають, у місті тривають бої.

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