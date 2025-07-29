УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4836 відвідувачів онлайн
Новини Фото Бойові дії на Покровському напрямку Загроза оточення ЗСУ на Покровському напрямку
4 292 19

Українські захисники під Покровськом і Мирноградом ризикують опинитися в оточенні, - військові. КАРТА

Три українські бригади, які стоять під Покровськом і Мирноградом на Донеччині, можуть опинитися в оточенні через стрімке просування російських військ у бік Добропілля - Родинського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів УП командир роти з Покровського напрямку.

Зазначається, що за останні три місяці російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка витягнувся в "кишку" на понад 10 кілометрів, яка тепер формує східну "клешню" для охоплення одразу двох важливих міст –– Покровська та Мирнограда.

На шахті біля Родинського вже кілька днів ідуть бої, перша група ворога також проникла в міську забудову Родинського. Російські окупанти інколи заходять у східну частину Червоного Лимана біля Родинського та атакують шахту між Новоекономічним і Мирноградом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація біля Покровська сильно змінилась: попри значні втрати армія РФ проривається у місто, - Reuters

Паралельно росіяни намагаються дотягнутися до Нового Шахового, що розташоване за 7 кілометрів від Добропілля.

Таким чином рашисти прагнуть перерізати головну дорогу постачання українських військ на Покровському напрямку, яка іде з Добропілля через Білицьке і Родинське до Покровська, наголосили військові.

За даними аналітичного проєкту DeepState, росіянам залишається близько 7 кілометрів до Покровська.

Втім, за даними військових, що спілкувалися з УП, 29 липня їх зафіксували за 1,25 км від дороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ворожим вогнем три райони, двоє поранених. ФОТОрепортаж

Видання зазначило, що щонайменше три бригади можуть опинитися в ризикованому становищі.

Українські захисники утримують поля і посадки на південному підступі до Покровська і на південних і східних виступах до Мирнограда, а також сам Мирноград.

ЗСУ можуть потрапити в оточення під Покровськом і Мирноградом

"Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили й міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково.

Ми не кажемо про вихід підрозділів зі смуг оборони. Але за скорочення лінії по межах міст, вийти з посадок, щоб ущільнити оборону і мати більші сили для стримання. Відповідно і менше плече логістики. І можливість маневру у разі обрізання траси", - розповів командир роти.

Водночас із Покровська, куди російські війська проникли близько тижня тому, ворога досі вибивають, у місті тривають бої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 31 ОМБр вийшли з "кишені" північніше Рівнополя на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

оточення (24) Донецька область (9163) Покровськ (732) Мирноград (101) війна в Україні (5445)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Зате в нас вже готуються до виборів. Армія поліцаїв і ТЦКшників сидить по тилам кошмарить калік і бабусь які торгують петрушкою. А мобілізувати хлопчиків до 25 рочків ще не начасі бо скоро ж вибори і владі потрібні правильні виборці. Тільки при такій ситуації якщо так і далі піде то вибори в Україні може вже провести *****
показати весь коментар
29.07.2025 23:24 Відповісти
+5
Тобто, треба відходити відразу, як тільки ворог з"являється на горизонті?
показати весь коментар
29.07.2025 23:12 Відповісти
+5
Авдіївка це ще Залужний
показати весь коментар
29.07.2025 23:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову, як з Бахмутом, Єрмак наказує стояти до останнього?
показати весь коментар
29.07.2025 23:04 Відповісти
А з Авдіївкою хіба не так було? У сирка не даром погоняло - "генерал 200".
показати весь коментар
29.07.2025 23:08 Відповісти
Тобто, треба відходити відразу, як тільки ворог з"являється на горизонті?
показати весь коментар
29.07.2025 23:12 Відповісти
Авдіївка це ще Залужний
показати весь коментар
29.07.2025 23:16 Відповісти
Ніт!!!
Спочатку звільнили Залужного, а потім просрали Авдіївку.

8 лютого 2024 - Зеленський звільнив Валерія Залужного.

17 лютого 2024 - Захоплення Авдіївки.
показати весь коментар
30.07.2025 00:05 Відповісти
Було повідомлення, що розгортується корпус ДШВ там...
показати весь коментар
29.07.2025 23:07 Відповісти
На відміну від Залужного, то Сирського у Зе немає жодних претензій.
показати весь коментар
29.07.2025 23:14 Відповісти
У нього немає карт
показати весь коментар
29.07.2025 23:23 Відповісти
Зате в нас вже готуються до виборів. Армія поліцаїв і ТЦКшників сидить по тилам кошмарить калік і бабусь які торгують петрушкою. А мобілізувати хлопчиків до 25 рочків ще не начасі бо скоро ж вибори і владі потрібні правильні виборці. Тільки при такій ситуації якщо так і далі піде то вибори в Україні може вже провести *****
показати весь коментар
29.07.2025 23:24 Відповісти
Тільки дурень пропонує воювати м'ясом як Путін. Потрібно не мобілізувати до 25 років, а потрібні мільйони дронів fpv і наступ росіян закінчиться
показати весь коментар
29.07.2025 23:53 Відповісти
А фланги резать так и не научились. Вся тактика кацапов, полуокружение-котел! Можете уже эти бригады и городки вычёркивать.
показати весь коментар
29.07.2025 23:37 Відповісти
Тактика "клещей", разработана и успешно применялась вермахтом, во время 2 мировой
показати весь коментар
30.07.2025 00:03 Відповісти
Фланги резать, на это силы надо иметь. А их нет
показати весь коментар
30.07.2025 00:05 Відповісти
Півмільйона блатних військових сидить в тилу, які ніколи не були на фронті і не будуть за весь час війни.
Корупція.
показати весь коментар
30.07.2025 00:23 Відповісти
Це тактика Гудеріана ,і не він її винайшов загалом. Але для її реалізації треба мати хоч трохи організовану армію.
показати весь коментар
30.07.2025 00:05 Відповісти
Нікому до цього немає діла.
Ні спортсмену Сирському, ні, тим більше, мохнорилій банді, яка зараз зайнята виключно порятунком своїх мародерських дуп.
показати весь коментар
29.07.2025 23:47 Відповісти
Зеленський заявив, що формує десятитисячне угруповання під шевронами "альфа сбу". Але гадаю не для того, щоби різати фланги ка#апів під Покровськом. Впевнений, що перед цими тактикульними рембо будуть поставлені інші задачі.
показати весь коментар
30.07.2025 00:51 Відповісти
 
 