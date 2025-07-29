Ситуація біля Покровська сильно змінилась: попри значні втрати армія РФ проривається у місто, - Reuters
Тривалий час російські окупанти не припиняли спроб просунутися у Покровськ, але донедавна захисники України добре відбивали атаки ворога. За останні тижні російські війська прорвали оборону ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Армія РФ на цій ділянці почала адаптуватися до тактики ЗСУ і застосовувати нові технології — дрони на оптоволокні. Ці безпілотники дозволяють атакувати позиції ЗСУ на глибині 25 км.
Протягом місяців українські війська стримували наступ Росії на стратегічно важливий Покровськ, знищуючи тисячі російських солдатів за допомогою дронів-камікадзе. Але останніми тижнями ситуація змінилася: російські сили прорвали оборону і вперше увійшли в місто
Втім, втрати серед окупаційного війська все ще величезні. За словами командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, кожен російський полонений розповідає, що найбільше росіяни бояться БпЛА, які "бачать у своїх кошмарах".
Тим часом погано навчених солдатів та засуджених окупанти кидають у бій з поганою підготовкою. Є факти, які свідчать і про відсутність адекватного забезпечення: Reuters пише, що один з військових просив у рідних на рацію 50 тисяч рублів.
Та все це не заважає РФ просуватися. У DeepState повідомили, що у червні агресор окупував 556 км² території України, з них понад чверть - на покровському напрямку. Філімонов наголошує, що росіянам вдається знаходити нових жертв, яких вони "кидають у піч".
Україні залишається протидіяти лише дронами, за допомогою мінних полів та підготованих підрозділів. Та адаптація російського війська та складність втримати логістику під постійними ударами дронів ускладнюють роботу. І попри те, що досі всі ворожі ДРГ, які проникають у Покровськ, за офіційними даними, вдається знищувати, навіть незначні успіхи РФ можуть відкрити їй шлях до глибшого просування в регіоні. У Reuters підсумовують, що росіяни фактично знаходяться на порозі міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://**********.com.ua/2025/02/01/na-shho-zdatni-bpla-na-optovolokni-reportazh-armiyainform-z-testuvannya-droniv/
бо Генштаб ЗСУ є головним органом військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування ЗСУ та визначених сил і засобів інших складових сил оборони, координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони, задля чого Генштаб ЗСУ:
прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку ЗСУ, у т.ч. щодо засобів ураження;
визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання.
Чи у них ( верховного міндіча) кредо "******** як завжди" чи "кнр" впряглось у війну на повну силу... ?
Завжди ******* "красний слог".
_ " ситуація контрольована / прогнозована / Потужнізована / на контролі у верховного міндіча "
_ ворог безуспішно намається, ворог з великими втратами, штаб вживає стабілізаційних заходів тощо
Замість кричати криком - допоможіть вивозити людей/дітей - потужне нігуя з вусною мордою ліца
Хлопці гинуть не тільки від обстрілів, а ще і через відсутність ВОДИ !
По шість днів без води - це якась дикість......
"у зв'язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України" (с)
Правда ж?