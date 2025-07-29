Ситуація біля Покровська сильно змінилась: попри значні втрати армія РФ проривається у місто, - Reuters

Тривалий час російські окупанти не припиняли спроб просунутися у Покровськ, але донедавна захисники України добре відбивали атаки ворога. За останні тижні російські війська прорвали оборону ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Армія РФ на цій ділянці почала адаптуватися до тактики ЗСУ і застосовувати нові технології — дрони на оптоволокні. Ці безпілотники дозволяють атакувати позиції ЗСУ на глибині 25 км.

Протягом місяців українські війська стримували наступ Росії на стратегічно важливий Покровськ, знищуючи тисячі російських солдатів за допомогою дронів-камікадзе. Але останніми тижнями ситуація змінилася: російські сили прорвали оборону і вперше увійшли в місто

Втім, втрати серед окупаційного війська все ще величезні. За словами командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, кожен російський полонений розповідає, що найбільше росіяни бояться БпЛА, які "бачать у своїх кошмарах".

Тим часом погано навчених солдатів та засуджених окупанти кидають у бій з поганою підготовкою. Є факти, які свідчать і про відсутність адекватного забезпечення: Reuters пише, що один з військових просив у рідних на рацію 50 тисяч рублів.

Та все це не заважає РФ просуватися. У DeepState повідомили, що у червні агресор окупував 556 км² території України, з них понад чверть - на покровському напрямку. Філімонов наголошує, що росіянам вдається знаходити нових жертв, яких вони "кидають у піч".

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Україні залишається протидіяти лише дронами, за допомогою мінних полів та підготованих підрозділів. Та адаптація російського війська та складність втримати логістику під постійними ударами дронів ускладнюють роботу. І попри те, що досі всі ворожі ДРГ, які проникають у Покровськ, за офіційними даними, вдається знищувати, навіть незначні успіхи РФ можуть відкрити їй шлях до глибшого просування в регіоні. У Reuters підсумовують, що росіяни фактично знаходяться на порозі міста.