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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Ситуація біля Покровська сильно змінилась: попри значні втрати армія РФ проривається у місто, - Reuters

Покровськ. 27 липня 2025 / Фото з X @jana_skhidna

Тривалий час російські окупанти не припиняли спроб просунутися у Покровськ, але донедавна захисники України добре відбивали атаки ворога. За останні тижні  російські війська прорвали оборону ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Армія РФ на цій ділянці почала адаптуватися до тактики ЗСУ і застосовувати нові технології — дрони на оптоволокні. Ці безпілотники дозволяють атакувати позиції ЗСУ на глибині 25 км.

Протягом місяців українські війська стримували наступ Росії на стратегічно важливий Покровськ, знищуючи тисячі російських солдатів за допомогою дронів-камікадзе. Але останніми тижнями ситуація змінилася: російські сили прорвали оборону і вперше увійшли в місто

Втім, втрати серед окупаційного війська все ще величезні. За словами командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, кожен російський полонений розповідає, що найбільше росіяни бояться БпЛА, які "бачать у своїх кошмарах".

Тим часом погано навчених солдатів та засуджених окупанти кидають у бій з поганою підготовкою. Є факти, які свідчать і про відсутність адекватного забезпечення: Reuters пише, що один з військових просив у рідних на рацію 50 тисяч рублів.

Та все це не заважає РФ просуватися. У DeepState повідомили, що у червні агресор окупував 556 км² території України, з них понад чверть - на покровському напрямку. Філімонов наголошує, що росіянам вдається знаходити нових жертв, яких вони "кидають у піч".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є часткове вклинення ворога між Покровськом та Костянтинівкою, окупанти хочуть взяти Покровськ у напівоточення, - ОСУВ "Хортиця"

Україні залишається протидіяти лише дронами, за допомогою мінних полів та підготованих підрозділів. Та адаптація російського війська та складність втримати логістику під постійними ударами дронів ускладнюють роботу. І попри те, що досі всі ворожі ДРГ, які проникають у Покровськ, за офіційними даними, вдається знищувати, навіть незначні успіхи РФ можуть відкрити їй шлях до глибшого просування в регіоні. У Reuters підсумовують, що росіяни фактично знаходяться на порозі міста.

Автор: 

Донецька область (9153) бойові дії (4355) Покровськ (732) Покровський район (820)


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Топ коментарі
+7
Словоблуддя барбершопного марофону.
Завжди ******* "красний слог".
_ " ситуація контрольована / прогнозована / Потужнізована / на контролі у верховного міндіча "
_ ворог безуспішно намається, ворог з великими втратами, штаб вживає стабілізаційних заходів тощо
Замість кричати криком - допоможіть вивозити людей/дітей - потужне нігуя з вусною мордою ліца
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29.07.2025 11:05 Відповісти
+7
Генштаб має знайти протидію або визнати свою неспроможність і написати рапорт про відставку.
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29.07.2025 11:05 Відповісти
+6
Яку протидію знайде Генштаб і кацап Сирський, коли оточення президента Міндічі, Чернишові та інші десятками мільярдів крали і крадуть на виготовленні дронів. А сам президент вже неділю сидить і думає, як знищити структури, які чіпають його мародерів, а не як захистики Україну, вона йому та Україна потрібна?
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29.07.2025 11:14 Відповісти
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підарське оптоволокно добиває вже вглиб на 40 км, а подекуди до 50 км
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29.07.2025 11:04 Відповісти
Генштаб має знайти протидію або визнати свою неспроможність і написати рапорт про відставку.
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29.07.2025 11:05 Відповісти
щось роблять

https://**********.com.ua/2025/02/01/na-shho-zdatni-bpla-na-optovolokni-reportazh-armiyainform-z-testuvannya-droniv/
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29.07.2025 11:06 Відповісти
Тестування нових дронів це не питання Генштабу. Генштаб відповідає за управління наявними силами і засобами і формуванням резервів!
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29.07.2025 11:22 Відповісти
питання не у тестуванні, а у забезпеченні о/с силами та засобами ураження
бо Генштаб ЗСУ є головним органом військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування ЗСУ та визначених сил і засобів інших складових сил оборони, координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони, задля чого Генштаб ЗСУ:

прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку ЗСУ, у т.ч. щодо засобів ураження;

визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання.
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29.07.2025 11:45 Відповісти
Яку протидію знайде Генштаб і кацап Сирський, коли оточення президента Міндічі, Чернишові та інші десятками мільярдів крали і крадуть на виготовленні дронів. А сам президент вже неділю сидить і думає, як знищити структури, які чіпають його мародерів, а не як захистики Україну, вона йому та Україна потрібна?
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29.07.2025 11:14 Відповісти
Генштаб має ефективно протидіяти ворогу, створювати перевагу на полі бою за рахунок концентрації сил та засобів на ключових напрямках!
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29.07.2025 11:23 Відповісти
Як таке можливо.
Чи у них ( верховного міндіча) кредо "******** як завжди" чи "кнр" впряглось у війну на повну силу... ?
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29.07.2025 11:06 Відповісти
мають гроші, мають бажання, мають китай
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Мають Зеленського.
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29.07.2025 12:17 Відповісти
Словоблуддя барбершопного марофону.
Завжди ******* "красний слог".
_ " ситуація контрольована / прогнозована / Потужнізована / на контролі у верховного міндіча "
_ ворог безуспішно намається, ворог з великими втратами, штаб вживає стабілізаційних заходів тощо
Замість кричати криком - допоможіть вивозити людей/дітей - потужне нігуя з вусною мордою ліца
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29.07.2025 11:05 Відповісти
Вот зачем ФСБ пытался убить Филимонова. На его плечах держится Покровск.
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29.07.2025 11:08 Відповісти
На його ролєксах і закордонних відпустках, ти хотів сказати?😂
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29.07.2025 12:05 Відповісти
У нас там є ще одна проблема, яку замовчують.
Хлопці гинуть не тільки від обстрілів, а ще і через відсутність ВОДИ !
По шість днів без води - це якась дикість......
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29.07.2025 11:14 Відповісти
Завжди - у кацапів втрати у кацапів втрати - та їм пох
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29.07.2025 11:33 Відповісти
Це все прорахунки влади і вищого командування.За 3 роки війни влада так і не спромоглася налагодити призов,не налагодила забезпечення армії,військові воюють на ентузіазмі,а це не може на довгий період принести результату.
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29.07.2025 11:44 Відповісти
Ага, так ось для чого набиратимуть ще 10 000 СБУ-шників. Для захисту Покровська!
"у зв'язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України" (с)
Правда ж?
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29.07.2025 11:45 Відповісти
Чергова "фортеця", після захоплення якої будуть наввипередки підраховувати втрати ворога, але замовчувати свої.
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29.07.2025 11:53 Відповісти
Ну тобто оптоволоконні FPV це вже як КАБи. Їм немає протидії. На жаль...
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29.07.2025 11:56 Відповісти
Собирайте всяких податкивцев,таможенников,полицаев,инвалидов прокуроров и отправляйте их на оздоровительную войну с московией.
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29.07.2025 12:07 Відповісти
Інше не може бути поки маємо Зеленського .
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29.07.2025 12:14 Відповісти
 
 