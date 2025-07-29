Ситуация у Покровска сильно изменилась: несмотря на значительные потери, армия РФ прорывается в город, - Reuters

Долгое время российские оккупанты не прекращали попыток продвинуться в Покровск, но до недавнего времени защитники Украины хорошо отражали атаки врага. За последние недели российские войска прорвали оборону ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Армия РФ на этом участке начала адаптироваться к тактике ВСУ и применять новые технологии - дроны на оптоволокне. Эти беспилотники позволяют атаковать позиции ВСУ на глубине 25 км.

В течение месяцев украинские войска сдерживали наступление России на стратегически важный Покровск, уничтожая тысячи российских солдат с помощью дронов-камикадзе. Но в последние недели ситуация изменилась: российские силы прорвали оборону и впервые вошли в город

Впрочем, потери среди оккупационного войска все еще огромные. По словам командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, каждый российский пленный рассказывает, что больше всего россияне боятся БпЛА, которых "видят в своих кошмарах".

Между тем плохо обученных солдат и осужденных оккупанты бросают в бой с плохой подготовкой. Есть факты, которые свидетельствуют и об отсутствии адекватного обеспечения: Reuters пишет, что один из военных просил у родных на рацию 50 тысяч рублей.

Но все это не мешает РФ продвигаться. В DeepState сообщили, что в июне агрессор оккупировал 556 км² территории Украины, из них более четверти - на покровском направлении. Филимонов отмечает, что россиянам удается находить новых жертв, которых они "бросают в печь".

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Украине остается противодействовать только дронами с помощью минных полей и подготовленных подразделений. Но адаптация российского войска и сложность удержать логистику под постоянными ударами дронов усложняют работу. И несмотря на то, что до сих пор все вражеские ДРГ, которые проникают в Покровск, по официальным данным, удается уничтожать, даже незначительные успехи РФ могут открыть ей путь к более глубокому продвижению в регионе. В Reuters заключают, что россияне фактически находятся на пороге города.