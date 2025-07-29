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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Ситуация у Покровска сильно изменилась: несмотря на значительные потери, армия РФ прорывается в город, - Reuters

Покровск. 27 июля 2025 года / Фото с X @jana_skhidna

Долгое время российские оккупанты не прекращали попыток продвинуться в Покровск, но до недавнего времени защитники Украины хорошо отражали атаки врага. За последние недели российские войска прорвали оборону ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Армия РФ на этом участке начала адаптироваться к тактике ВСУ и применять новые технологии - дроны на оптоволокне. Эти беспилотники позволяют атаковать позиции ВСУ на глубине 25 км.

В течение месяцев украинские войска сдерживали наступление России на стратегически важный Покровск, уничтожая тысячи российских солдат с помощью дронов-камикадзе. Но в последние недели ситуация изменилась: российские силы прорвали оборону и впервые вошли в город

Впрочем, потери среди оккупационного войска все еще огромные. По словам командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, каждый российский пленный рассказывает, что больше всего россияне боятся БпЛА, которых "видят в своих кошмарах".

Между тем плохо обученных солдат и осужденных оккупанты бросают в бой с плохой подготовкой. Есть факты, которые свидетельствуют и об отсутствии адекватного обеспечения: Reuters пишет, что один из военных просил у родных на рацию 50 тысяч рублей.

Но все это не мешает РФ продвигаться. В DeepState сообщили, что в июне агрессор оккупировал 556 км² территории Украины, из них более четверти - на покровском направлении. Филимонов отмечает, что россиянам удается находить новых жертв, которых они "бросают в печь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть частичное вклинение врага между Покровском и Константиновкой, оккупанты хотят взять Покровск в полуокружение, - ОСГВ "Хортица"

Украине остается противодействовать только дронами с помощью минных полей и подготовленных подразделений. Но адаптация российского войска и сложность удержать логистику под постоянными ударами дронов усложняют работу. И несмотря на то, что до сих пор все вражеские ДРГ, которые проникают в Покровск, по официальным данным, удается уничтожать, даже незначительные успехи РФ могут открыть ей путь к более глубокому продвижению в регионе. В Reuters заключают, что россияне фактически находятся на пороге города.

Автор: 

Донецкая область (10336) боевые действия (4601) Покровск (700) Покровский район (809)


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Топ комментарии
+6
Генштаб має знайти протидію або визнати свою неспроможність і написати рапорт про відставку.
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29.07.2025 11:05 Ответить
+5
Словоблуддя барбершопного марофону.
Завжди ******* "красний слог".
_ " ситуація контрольована / прогнозована / Потужнізована / на контролі у верховного міндіча "
_ ворог безуспішно намається, ворог з великими втратами, штаб вживає стабілізаційних заходів тощо
Замість кричати криком - допоможіть вивозити людей/дітей - потужне нігуя з вусною мордою ліца
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29.07.2025 11:05 Ответить
+4
У нас там є ще одна проблема, яку замовчують.
Хлопці гинуть не тільки від обстрілів, а ще і через відсутність ВОДИ !
По шість днів без води - це якась дикість......
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29.07.2025 11:14 Ответить
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підарське оптоволокно добиває вже вглиб на 40 км, а подекуди до 50 км
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29.07.2025 11:04 Ответить
Генштаб має знайти протидію або визнати свою неспроможність і написати рапорт про відставку.
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29.07.2025 11:05 Ответить
щось роблять

https://**********.com.ua/2025/02/01/na-shho-zdatni-bpla-na-optovolokni-reportazh-armiyainform-z-testuvannya-droniv/
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29.07.2025 11:06 Ответить
Тестування нових дронів це не питання Генштабу. Генштаб відповідає за управління наявними силами і засобами і формуванням резервів!
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29.07.2025 11:22 Ответить
питання не у тестуванні, а у забезпеченні о/с силами та засобами ураження
бо Генштаб ЗСУ є головним органом військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування ЗСУ та визначених сил і засобів інших складових сил оборони, координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони, задля чого Генштаб ЗСУ:

прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку ЗСУ, у т.ч. щодо засобів ураження;

визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання.
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29.07.2025 11:45 Ответить
Яку протидію знайде Генштаб і кацап Сирський, коли оточення президента Міндічі, Чернишові та інші десятками мільярдів крали і крадуть на виготовленні дронів. А сам президент вже неділю сидить і думає, як знищити структури, які чіпають його мародерів, а не як захистики Україну, вона йому та Україна потрібна?
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29.07.2025 11:14 Ответить
Генштаб має ефективно протидіяти ворогу, створювати перевагу на полі бою за рахунок концентрації сил та засобів на ключових напрямках!
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29.07.2025 11:23 Ответить
Як таке можливо.
Чи у них ( верховного міндіча) кредо "******** як завжди" чи "кнр" впряглось у війну на повну силу... ?
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29.07.2025 11:06 Ответить
мають гроші, мають бажання, мають китай
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29.07.2025 11:08 Ответить
Мають Зеленського.
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29.07.2025 12:17 Ответить
Словоблуддя барбершопного марофону.
Завжди ******* "красний слог".
_ " ситуація контрольована / прогнозована / Потужнізована / на контролі у верховного міндіча "
_ ворог безуспішно намається, ворог з великими втратами, штаб вживає стабілізаційних заходів тощо
Замість кричати криком - допоможіть вивозити людей/дітей - потужне нігуя з вусною мордою ліца
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29.07.2025 11:05 Ответить
Вот зачем ФСБ пытался убить Филимонова. На его плечах держится Покровск.
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29.07.2025 11:08 Ответить
На його ролєксах і закордонних відпустках, ти хотів сказати?😂
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29.07.2025 12:05 Ответить
У нас там є ще одна проблема, яку замовчують.
Хлопці гинуть не тільки від обстрілів, а ще і через відсутність ВОДИ !
По шість днів без води - це якась дикість......
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29.07.2025 11:14 Ответить
Завжди - у кацапів втрати у кацапів втрати - та їм пох
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29.07.2025 11:33 Ответить
Це все прорахунки влади і вищого командування.За 3 роки війни влада так і не спромоглася налагодити призов,не налагодила забезпечення армії,військові воюють на ентузіазмі,а це не може на довгий період принести результату.
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29.07.2025 11:44 Ответить
Ага, так ось для чого набиратимуть ще 10 000 СБУ-шників. Для захисту Покровська!
"у зв'язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України" (с)
Правда ж?
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29.07.2025 11:45 Ответить
Чергова "фортеця", після захоплення якої будуть наввипередки підраховувати втрати ворога, але замовчувати свої.
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29.07.2025 11:53 Ответить
Ну тобто оптоволоконні FPV це вже як КАБи. Їм немає протидії. На жаль...
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29.07.2025 11:56 Ответить
Собирайте всяких податкивцев,таможенников,полицаев,инвалидов прокуроров и отправляйте их на оздоровительную войну с московией.
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29.07.2025 12:07 Ответить
Інше не може бути поки маємо Зеленського .
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29.07.2025 12:14 Ответить
 
 