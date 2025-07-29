Ситуация у Покровска сильно изменилась: несмотря на значительные потери, армия РФ прорывается в город, - Reuters
Долгое время российские оккупанты не прекращали попыток продвинуться в Покровск, но до недавнего времени защитники Украины хорошо отражали атаки врага. За последние недели российские войска прорвали оборону ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Армия РФ на этом участке начала адаптироваться к тактике ВСУ и применять новые технологии - дроны на оптоволокне. Эти беспилотники позволяют атаковать позиции ВСУ на глубине 25 км.
В течение месяцев украинские войска сдерживали наступление России на стратегически важный Покровск, уничтожая тысячи российских солдат с помощью дронов-камикадзе. Но в последние недели ситуация изменилась: российские силы прорвали оборону и впервые вошли в город
Впрочем, потери среди оккупационного войска все еще огромные. По словам командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, каждый российский пленный рассказывает, что больше всего россияне боятся БпЛА, которых "видят в своих кошмарах".
Между тем плохо обученных солдат и осужденных оккупанты бросают в бой с плохой подготовкой. Есть факты, которые свидетельствуют и об отсутствии адекватного обеспечения: Reuters пишет, что один из военных просил у родных на рацию 50 тысяч рублей.
Но все это не мешает РФ продвигаться. В DeepState сообщили, что в июне агрессор оккупировал 556 км² территории Украины, из них более четверти - на покровском направлении. Филимонов отмечает, что россиянам удается находить новых жертв, которых они "бросают в печь".
Украине остается противодействовать только дронами с помощью минных полей и подготовленных подразделений. Но адаптация российского войска и сложность удержать логистику под постоянными ударами дронов усложняют работу. И несмотря на то, что до сих пор все вражеские ДРГ, которые проникают в Покровск, по официальным данным, удается уничтожать, даже незначительные успехи РФ могут открыть ей путь к более глубокому продвижению в регионе. В Reuters заключают, что россияне фактически находятся на пороге города.
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https://**********.com.ua/2025/02/01/na-shho-zdatni-bpla-na-optovolokni-reportazh-armiyainform-z-testuvannya-droniv/
бо Генштаб ЗСУ є головним органом військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування ЗСУ та визначених сил і засобів інших складових сил оборони, координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони, задля чого Генштаб ЗСУ:
прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку ЗСУ, у т.ч. щодо засобів ураження;
визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання.
Чи у них ( верховного міндіча) кредо "******** як завжди" чи "кнр" впряглось у війну на повну силу... ?
Завжди ******* "красний слог".
_ " ситуація контрольована / прогнозована / Потужнізована / на контролі у верховного міндіча "
_ ворог безуспішно намається, ворог з великими втратами, штаб вживає стабілізаційних заходів тощо
Замість кричати криком - допоможіть вивозити людей/дітей - потужне нігуя з вусною мордою ліца
Хлопці гинуть не тільки від обстрілів, а ще і через відсутність ВОДИ !
По шість днів без води - це якась дикість......
"у зв'язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України" (с)
Правда ж?