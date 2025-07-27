РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8968 посетителей онлайн
Новости
2 911 25

Есть частичное вклинение врага между Покровском и Константиновкой, оккупанты хотят взять Покровск в полуокружение, - ОСГВ "Хортица"

Покровськ

Сейчас российские оккупанты имеют определенное продвижение между Покровском и Константиновкой в Донецкой области. Враг хочет взять Покровск в полуокружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного"

По словам Трегубова, продвижение войск РФ фиксировали между Константиновкой и Покровском.

"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны - частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их...

... Штурм города не имеет сейчас смысла, потому что россияне уже изучили, что бывает, если штурмовать города вот так вот в лоб. Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить "мясные штурмы", которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит. Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под огнем Мирноград и Константиновка, 2 человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой.

Автор: 

Донецкая область (10324) Покровск (698) Краматорский район (511) Покровский район (806) Константиновка (1859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
не переймайтесь..дуже скоро Оманська Гнида и руснявий сирок потужно здадуть Покровськ.
показать весь комментарий
27.07.2025 14:43 Ответить
+9
А що по цьому поводцу каже Найвеличніший Верховний головнокомандувач і його найпатріотичніша "Ставка", члени якої закінчили по 2 військові Академії?
показать весь комментарий
27.07.2025 14:55 Ответить
+9
Оманська Гнида і ОПа дєрьмака воюють з антикорупційними органами щоб прикрити свої злочини.. ..їм не до війни ..не заважайте
показать весь комментарий
27.07.2025 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не переймайтесь..дуже скоро Оманська Гнида и руснявий сирок потужно здадуть Покровськ.
показать весь комментарий
27.07.2025 14:43 Ответить
Потужно всі штаби вже давно кинули Покровськ і виїхали зі чвоїми ротами охорони далеко за місто. Тому місто - пусте і ДРГ русні в 50 чоловік захватило третину міста- 50 домів. Там нема нікого. Кумм сват друззя комбатів і комбригів. ОСУВ - підрозділи з ними звязаня охоронці, звязкові, при штабах-все виїхало а це тисячи військових вже покинули. місто. Кум на кумі і кумом погоняє
показать весь комментарий
27.07.2025 15:18 Ответить
Навіщо штаби в зруйнованому напівоточеному місті?
Не тролеботствуєш часом?
показать весь комментарий
27.07.2025 20:37 Ответить
Так, щоб протистояти московським окупантам, зеленський з стефанчуками, та отією «ПОТУЖНОЮ» групою дивних осіб, з Будинку Уряду, та служками, з московськими прихвостнями ригоАНАЛАМИ і тимошенчихою у ВРУ, і затіяли авантюру з НАБУ і САП!!???
Прутін злякався, а зеленський обгадився, і не тільки на Покровському напряму!!??!
Такий сценарій, у Оманських з ОПУ і ВРУ, перед вступом України в ЄС!?!?
Щось подібне, уже раніше, у 2013 році, злампічили, і двічі несудимий з сівковичем, деркачем, клюєвими, льовочкіним, єфремовим, литвинами…., та іншими, агентами прутня, в органах влади України!!!
показать весь комментарий
27.07.2025 14:44 Ответить
Чим займаються заброньовані сотні тисяч ментів, що вештаються містами у пошуках чим поживитись? А як же конституційні вимоги до них по захисту країни? Нічого вже не варті?
показать весь комментарий
27.07.2025 14:53 Ответить
А що по цьому поводцу каже Найвеличніший Верховний головнокомандувач і його найпатріотичніша "Ставка", члени якої закінчили по 2 військові Академії?
показать весь комментарий
27.07.2025 14:55 Ответить
Оманська Гнида і ОПа дєрьмака воюють з антикорупційними органами щоб прикрити свої злочини.. ..їм не до війни ..не заважайте
показать весь комментарий
27.07.2025 14:58 Ответить
Я хочу вам сказати що на низовому рівні командира, полковники, майори, генерали вже кинули Покровськ. Місто пусте. Вони уїхали звідтіля зі своїми штабами ротами охорони, батальноми звчзку, приданим при штабах підрозділами. Якби штаби убіли в Покровську то ДРГ москалів з 50 людей не захватило б третину міста за півдня і їх би не прийшлося зі штабів зза Покровська вибивати присланими ССО. Місто вже кинуте командуванням
показать весь комментарий
27.07.2025 15:24 Ответить
А **** генералам робити за 5 кс від фронту? Каби на місто притягувати?
Іди хрюкай в інше місце, скоторусіч
показать весь комментарий
27.07.2025 17:03 Ответить
Як у тому єврейському анекдоті: "звідки ти знаєш, що окупанти хочуть взяти Покровсь в напівоточення?" Відповідь: "Якби не хотіли, то, би не взяли".
показать весь комментарий
27.07.2025 14:58 Ответить
На цьому напрямку Оманський суттєво ослабив оборону, перевівши кращі війська з зах.технікою і озброєнням на суджщину.
Одного цього було досить,щоб імпічмент розпочати.
показать весь комментарий
27.07.2025 15:04 Ответить
Підсильте той напрямок тиловими військами - бо сьогодні напів - оточення - завтра оточення - чого вичікувати - ситуація ж погіршується
показать весь комментарий
27.07.2025 15:11 Ответить
покровск уже сдан, не нужно банить, смотрите правде в лицо
показать весь комментарий
27.07.2025 15:28 Ответить
Смотрім правдє в літсо:
Реєстрація 27.07.2025

Свинрусіч похрюкати прибіг
показать весь комментарий
27.07.2025 17:05 Ответить
а разве не правда? это как мариуполь, лисичанск, бахмут
показать весь комментарий
27.07.2025 18:32 Ответить
вокзал уже захвачен- а это центр города
показать весь комментарий
27.07.2025 18:33 Ответить
А мене зняли з посади на тому напрямку і відсилають у тил.
показать весь комментарий
27.07.2025 15:30 Ответить
Та вони вже вокзал в Покровську захопили. Це фактично центр міста.
показать весь комментарий
27.07.2025 15:56 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57054 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ:
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"Кожен день я чую від своїх бойових побратимів та друзів не лише про те, що відбувається на фронті та про те, на що треба зібрати кощти, а і про їх виснаження. І кожен тиждень вони все більше виснажуються. Переважна більшість з них на фронті з самого початку 2022 року. І вони вже навіть втомилися жартувати на тему, що їх вважають "безсмертними поні". Ви навіть не розумієте рівень цієї втоми, якщо у вас немає того, хто там два-три роки. Або вже три з половиною роки. В них закінчуються сили. І вони теж закінчуються. А Зеленський замість того, щоб зайнятися вирішенням цих проблем, займається рятування своїх друзів від тих самих САП та НАБУ і загоняє країну в ще більшу кризу. Це треш.
Історій про те, що хтось пішов в СЗЧ, від моїх співрозмовників стає все більше."

Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.
показать весь комментарий
27.07.2025 15:59 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57055 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ:
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"...Сьогодні в Україні є приблизно 1,6 млн військовозабовязаних без обмежень, від 25 до 35 років, з яких треба мобілізувати 10%, щоб запустити процес демобілізації. Розумію, щоб демобілізувати 1000 військових треба мобілізувати 1000, навчити їх та забезпечити всім необхідним. Цей процес вимагає часу і ресурсу. І цим треба займатися. Зараз. Не відкладати на потім, не чекати перемовин з Путіним і сподіватися, що не треба буде цього робити, а займатися зараз. Як і питанням СЗЧ. Але ж кляті рейтинги і страх їх втратити заважають Зеленському цим займатися. А часу все менше, а виснаженність у бійців все більше. Але Україні плювати на рейтинги Зеленського. Він повинен виконувати свої обов'язки. Забути про рейтинги і виконувати. Іншого варіанту немає, якщо не хочемо стати російским федеральним округом!"

Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:02 Ответить
дріб'язкове частково-тимчасове вклинення
показать весь комментарий
27.07.2025 16:12 Ответить
"певне" (там так за текстом, уважніше будь ласка).
показать весь комментарий
27.07.2025 20:18 Ответить
Пора скидывать тяжелое оружие в виде стефанчука
показать весь комментарий
27.07.2025 17:36 Ответить
стефанчук может сам с лопатой против танка идти
показать весь комментарий
27.07.2025 18:34 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2025 21:22 Ответить
 
 