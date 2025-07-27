Есть частичное вклинение врага между Покровском и Константиновкой, оккупанты хотят взять Покровск в полуокружение, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас российские оккупанты имеют определенное продвижение между Покровском и Константиновкой в Донецкой области. Враг хочет взять Покровск в полуокружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного"

По словам Трегубова, продвижение войск РФ фиксировали между Константиновкой и Покровском.

"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны - частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их...

... Штурм города не имеет сейчас смысла, потому что россияне уже изучили, что бывает, если штурмовать города вот так вот в лоб. Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить "мясные штурмы", которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит. Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват", - отметил он.

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Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой.