Есть частичное вклинение врага между Покровском и Константиновкой, оккупанты хотят взять Покровск в полуокружение, - ОСГВ "Хортица"
Сейчас российские оккупанты имеют определенное продвижение между Покровском и Константиновкой в Донецкой области. Враг хочет взять Покровск в полуокружение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного"
По словам Трегубова, продвижение войск РФ фиксировали между Константиновкой и Покровском.
"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны - частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их...
... Штурм города не имеет сейчас смысла, потому что россияне уже изучили, что бывает, если штурмовать города вот так вот в лоб. Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить "мясные штурмы", которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит. Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват", - отметил он.
Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой.
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Не тролеботствуєш часом?
Прутін злякався, а зеленський обгадився, і не тільки на Покровському напряму!!??!
Такий сценарій, у Оманських з ОПУ і ВРУ, перед вступом України в ЄС!?!?
Щось подібне, уже раніше, у 2013 році, злампічили, і двічі несудимий з сівковичем, деркачем, клюєвими, льовочкіним, єфремовим, литвинами…., та іншими, агентами прутня, в органах влади України!!!
Іди хрюкай в інше місце, скоторусіч
Одного цього було досить,щоб імпічмент розпочати.
Реєстрація 27.07.2025
Свинрусіч похрюкати прибіг
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"Кожен день я чую від своїх бойових побратимів та друзів не лише про те, що відбувається на фронті та про те, на що треба зібрати кощти, а і про їх виснаження. І кожен тиждень вони все більше виснажуються. Переважна більшість з них на фронті з самого початку 2022 року. І вони вже навіть втомилися жартувати на тему, що їх вважають "безсмертними поні". Ви навіть не розумієте рівень цієї втоми, якщо у вас немає того, хто там два-три роки. Або вже три з половиною роки. В них закінчуються сили. І вони теж закінчуються. А Зеленський замість того, щоб зайнятися вирішенням цих проблем, займається рятування своїх друзів від тих самих САП та НАБУ і загоняє країну в ще більшу кризу. Це треш.
Історій про те, що хтось пішов в СЗЧ, від моїх співрозмовників стає все більше."
Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"...Сьогодні в Україні є приблизно 1,6 млн військовозабовязаних без обмежень, від 25 до 35 років, з яких треба мобілізувати 10%, щоб запустити процес демобілізації. Розумію, щоб демобілізувати 1000 військових треба мобілізувати 1000, навчити їх та забезпечити всім необхідним. Цей процес вимагає часу і ресурсу. І цим треба займатися. Зараз. Не відкладати на потім, не чекати перемовин з Путіним і сподіватися, що не треба буде цього робити, а займатися зараз. Як і питанням СЗЧ. Але ж кляті рейтинги і страх їх втратити заважають Зеленському цим займатися. А часу все менше, а виснаженність у бійців все більше. Але Україні плювати на рейтинги Зеленського. Він повинен виконувати свої обов'язки. Забути про рейтинги і виконувати. Іншого варіанту немає, якщо не хочемо стати російским федеральним округом!"
Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.