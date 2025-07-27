Є часткове вклинення ворога між Покровськом та Костянтинівкою, окупанти хочуть взяти Покровськ у напівоточення, - ОСУВ "Хортиця"
Наразі російські окупанти мають певне просування між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині. Ворог хоче взяти Покровськ у напівоточення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".
За словами Трегубова, просування військ РФ фіксували між Костянтинівкою та Покровськом.
"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку - часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх...
... Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так ось в лоб. Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - зауважив він.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що наразі головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою.
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Прутін злякався, а зеленський обгадився, і не тільки на Покровському напряму!!??!
Такий сценарій, у Оманських з ОПУ і ВРУ, перед вступом України в ЄС!?!?
Щось подібне, уже раніше, у 2013 році, злампічили, і двічі несудимий з сівковичем, деркачем, клюєвими, льовочкіним, єфремовим, литвинами…., та іншими, агентами прутня, в органах влади України!!!
Іди хрюкай в інше місце, скоторусіч
Одного цього було досить,щоб імпічмент розпочати.
Реєстрація 27.07.2025
Свинрусіч похрюкати прибіг
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"Кожен день я чую від своїх бойових побратимів та друзів не лише про те, що відбувається на фронті та про те, на що треба зібрати кощти, а і про їх виснаження. І кожен тиждень вони все більше виснажуються. Переважна більшість з них на фронті з самого початку 2022 року. І вони вже навіть втомилися жартувати на тему, що їх вважають "безсмертними поні". Ви навіть не розумієте рівень цієї втоми, якщо у вас немає того, хто там два-три роки. Або вже три з половиною роки. В них закінчуються сили. І вони теж закінчуються. А Зеленський замість того, щоб зайнятися вирішенням цих проблем, займається рятування своїх друзів від тих самих САП та НАБУ і загоняє країну в ще більшу кризу. Це треш.
Історій про те, що хтось пішов в СЗЧ, від моїх співрозмовників стає все більше."
Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"...Сьогодні в Україні є приблизно 1,6 млн військовозабовязаних без обмежень, від 25 до 35 років, з яких треба мобілізувати 10%, щоб запустити процес демобілізації. Розумію, щоб демобілізувати 1000 військових треба мобілізувати 1000, навчити їх та забезпечити всім необхідним. Цей процес вимагає часу і ресурсу. І цим треба займатися. Зараз. Не відкладати на потім, не чекати перемовин з Путіним і сподіватися, що не треба буде цього робити, а займатися зараз. Як і питанням СЗЧ. Але ж кляті рейтинги і страх їх втратити заважають Зеленському цим займатися. А часу все менше, а виснаженність у бійців все більше. Але Україні плювати на рейтинги Зеленського. Він повинен виконувати свої обов'язки. Забути про рейтинги і виконувати. Іншого варіанту немає, якщо не хочемо стати російским федеральним округом!"
Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.