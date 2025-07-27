Є часткове вклинення ворога між Покровськом та Костянтинівкою, окупанти хочуть взяти Покровськ у напівоточення, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі російські окупанти мають певне просування між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині. Ворог хоче взяти Покровськ у напівоточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".

За словами Трегубова, просування військ РФ фіксували між Костянтинівкою та Покровськом.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку - часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх...

... Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так ось в лоб. Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - зауважив він.

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Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що наразі головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою.