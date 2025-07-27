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Новини
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Є часткове вклинення ворога між Покровськом та Костянтинівкою, окупанти хочуть взяти Покровськ у напівоточення, - ОСУВ "Хортиця"

Покровськ

Наразі російські окупанти мають певне просування між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині. Ворог хоче взяти Покровськ у напівоточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".

За словами Трегубова, просування військ РФ фіксували між Костянтинівкою та Покровськом.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку - часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх...

... Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так ось в лоб. Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під вогнем Мирноград і Костянтинівка, 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що наразі головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою.

Автор: 

Донецька область (9142) Покровськ (729) Краматорський район (518) Покровський район (814) Костянтинівка (390)


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Топ коментарі
+9
не переймайтесь..дуже скоро Оманська Гнида и руснявий сирок потужно здадуть Покровськ.
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27.07.2025 14:43 Відповісти
+8
А що по цьому поводцу каже Найвеличніший Верховний головнокомандувач і його найпатріотичніша "Ставка", члени якої закінчили по 2 військові Академії?
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27.07.2025 14:55 Відповісти
+8
Оманська Гнида і ОПа дєрьмака воюють з антикорупційними органами щоб прикрити свої злочини.. ..їм не до війни ..не заважайте
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27.07.2025 14:58 Відповісти
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не переймайтесь..дуже скоро Оманська Гнида и руснявий сирок потужно здадуть Покровськ.
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27.07.2025 14:43 Відповісти
Потужно всі штаби вже давно кинули Покровськ і виїхали зі чвоїми ротами охорони далеко за місто. Тому місто - пусте і ДРГ русні в 50 чоловік захватило третину міста- 50 домів. Там нема нікого. Кумм сват друззя комбатів і комбригів. ОСУВ - підрозділи з ними звязаня охоронці, звязкові, при штабах-все виїхало а це тисячи військових вже покинули. місто. Кум на кумі і кумом погоняє
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27.07.2025 15:18 Відповісти
Так, щоб протистояти московським окупантам, зеленський з стефанчуками, та отією «ПОТУЖНОЮ» групою дивних осіб, з Будинку Уряду, та служками, з московськими прихвостнями ригоАНАЛАМИ і тимошенчихою у ВРУ, і затіяли авантюру з НАБУ і САП!!???
Прутін злякався, а зеленський обгадився, і не тільки на Покровському напряму!!??!
Такий сценарій, у Оманських з ОПУ і ВРУ, перед вступом України в ЄС!?!?
Щось подібне, уже раніше, у 2013 році, злампічили, і двічі несудимий з сівковичем, деркачем, клюєвими, льовочкіним, єфремовим, литвинами…., та іншими, агентами прутня, в органах влади України!!!
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27.07.2025 14:44 Відповісти
Чим займаються заброньовані сотні тисяч ментів, що вештаються містами у пошуках чим поживитись? А як же конституційні вимоги до них по захисту країни? Нічого вже не варті?
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27.07.2025 14:53 Відповісти
А що по цьому поводцу каже Найвеличніший Верховний головнокомандувач і його найпатріотичніша "Ставка", члени якої закінчили по 2 військові Академії?
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27.07.2025 14:55 Відповісти
Оманська Гнида і ОПа дєрьмака воюють з антикорупційними органами щоб прикрити свої злочини.. ..їм не до війни ..не заважайте
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27.07.2025 14:58 Відповісти
Я хочу вам сказати що на низовому рівні командира, полковники, майори, генерали вже кинули Покровськ. Місто пусте. Вони уїхали звідтіля зі своїми штабами ротами охорони, батальноми звчзку, приданим при штабах підрозділами. Якби штаби убіли в Покровську то ДРГ москалів з 50 людей не захватило б третину міста за півдня і їх би не прийшлося зі штабів зза Покровська вибивати присланими ССО. Місто вже кинуте командуванням
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27.07.2025 15:24 Відповісти
А **** генералам робити за 5 кс від фронту? Каби на місто притягувати?
Іди хрюкай в інше місце, скоторусіч
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27.07.2025 17:03 Відповісти
Як у тому єврейському анекдоті: "звідки ти знаєш, що окупанти хочуть взяти Покровсь в напівоточення?" Відповідь: "Якби не хотіли, то, би не взяли".
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27.07.2025 14:58 Відповісти
На цьому напрямку Оманський суттєво ослабив оборону, перевівши кращі війська з зах.технікою і озброєнням на суджщину.
Одного цього було досить,щоб імпічмент розпочати.
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27.07.2025 15:04 Відповісти
Підсильте той напрямок тиловими військами - бо сьогодні напів - оточення - завтра оточення - чого вичікувати - ситуація ж погіршується
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27.07.2025 15:11 Відповісти
покровск уже сдан, не нужно банить, смотрите правде в лицо
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27.07.2025 15:28 Відповісти
Смотрім правдє в літсо:
Реєстрація 27.07.2025

Свинрусіч похрюкати прибіг
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27.07.2025 17:05 Відповісти
А мене зняли з посади на тому напрямку і відсилають у тил.
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27.07.2025 15:30 Відповісти
Та вони вже вокзал в Покровську захопили. Це фактично центр міста.
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27.07.2025 15:56 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57054 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ:
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"Кожен день я чую від своїх бойових побратимів та друзів не лише про те, що відбувається на фронті та про те, на що треба зібрати кощти, а і про їх виснаження. І кожен тиждень вони все більше виснажуються. Переважна більшість з них на фронті з самого початку 2022 року. І вони вже навіть втомилися жартувати на тему, що їх вважають "безсмертними поні". Ви навіть не розумієте рівень цієї втоми, якщо у вас немає того, хто там два-три роки. Або вже три з половиною роки. В них закінчуються сили. І вони теж закінчуються. А Зеленський замість того, щоб зайнятися вирішенням цих проблем, займається рятування своїх друзів від тих самих САП та НАБУ і загоняє країну в ще більшу кризу. Це треш.
Історій про те, що хтось пішов в СЗЧ, від моїх співрозмовників стає все більше."

Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.
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27.07.2025 15:59 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57055 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ:
Про розповсюджене явище СЗЧ на фронті, на Покровському напрямку:
"...Сьогодні в Україні є приблизно 1,6 млн військовозабовязаних без обмежень, від 25 до 35 років, з яких треба мобілізувати 10%, щоб запустити процес демобілізації. Розумію, щоб демобілізувати 1000 військових треба мобілізувати 1000, навчити їх та забезпечити всім необхідним. Цей процес вимагає часу і ресурсу. І цим треба займатися. Зараз. Не відкладати на потім, не чекати перемовин з Путіним і сподіватися, що не треба буде цього робити, а займатися зараз. Як і питанням СЗЧ. Але ж кляті рейтинги і страх їх втратити заважають Зеленському цим займатися. А часу все менше, а виснаженність у бійців все більше. Але Україні плювати на рейтинги Зеленського. Він повинен виконувати свої обов'язки. Забути про рейтинги і виконувати. Іншого варіанту немає, якщо не хочемо стати російским федеральним округом!"

Читайте весь тект за вищенаведеною ссиллю.
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27.07.2025 16:02 Відповісти
дріб'язкове частково-тимчасове вклинення
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27.07.2025 16:12 Відповісти
Пора скидывать тяжелое оружие в виде стефанчука
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27.07.2025 17:36 Відповісти
 
 