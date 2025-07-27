Доба на Донеччині: під вогнем Мирноград і Костянтинівка, 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 26 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донеччини, під вогнем перебували Мирноград, Костянтинівка та Новоселівка.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку. У Мирнограді загинула людина.
Краматорський район
У Лимані зруйновано будинок і господарчу споруду; у Кримках поранено 2 людини, у Кривій Луці пошкоджено 3 будинки, ще 1 — у Новоселівці. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю, в Іверському — інфраструктурний об'єкт і 2 промислові споруди. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
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