Доба на Донеччині: під вогнем Мирноград і Костянтинівка, 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донеччини, під вогнем перебували Мирноград, Костянтинівка та Новоселівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку. У Мирнограді загинула людина.

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Краматорський район

У Лимані зруйновано будинок і господарчу споруду; у Кримках поранено 2 людини, у Кривій Луці пошкоджено 3 будинки, ще 1 — у Новоселівці. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю, в Іверському — інфраструктурний об'єкт і 2 промислові споруди. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.





