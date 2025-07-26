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Новини Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
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Унаслідок атаки FPV-дрона на Костянтинівку загинув цивільний мешканець

Авіаудари РФ по Костянтинівці

Сьогодні, 26 липня, російські війська вдарили FPV-дроном по Костянтинівці в Донецькій області, внаслідок чого загинув цивільний мешканець.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"Війна продовжує безжально забирати людські життя. Сьогодні російські окупаційні сили знову атакували Костянтинівську громаду, цього разу за допомогою FPV-дрона. В результаті цієї підступної атаки загинув цивільний мешканець міста", - йдеться в повідомленні.

Наголошується також, що це вже не перший випадок, коли дрони використовуються для терору мирного населення.

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"Такі удари є непередбачуваними й завдають значної шкоди не лише об’єктам інфраструктури, а й забирають найдорожче - людські життя. Закликаємо всіх жителів берегти себе та своїх близьких! Не ігноруйте загрозу - своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів", - додав начальник МВА.

Автор: 

обстріл (30030) Донецька область (9135) Краматорський район (514) Костянтинівка (389)


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26.07.2025 19:27 Відповісти
 
 