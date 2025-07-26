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Наслідки ворожого удару по Дружківці: один поранений, пошкоджено 43 будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російського удару по Дружківці в Донецькій області 25 липя поранено людину, є руйнування.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина поранена, десять врятованих, пошкоджено 43 будинки: наслідки вчорашнього удару по Дружківці, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами Родинське, Мирноград, Дружківка та Костянтинівка, 10 поранених, є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

До епіцентру події прибули рятувальники, де спільно з представниками Національної поліції евакуювали із зони ураження 10 людей, серед них 5 дітей.

Наслідки удару по Дружківці 25 липня

Повідомляється, що всі осередки займань ліквідовані. Загальна площа пожежі становить понад 2500 кв. м.

До ліквідації наслідків залучались вогнеборці, піротехнічні підрозділи, техніка ДСНС, зокрема пожежний робот.

Наслідки удару по Дружківці 25 липня
Наслідки удару по Дружківці 25 липня
Наслідки удару по Дружківці 25 липня
Наслідки удару по Дружківці 25 липня
Наслідки удару по Дружківці 25 липня

Автор: 

обстріл (30030) Донецька область (9135) Краматорський район (514) Дружківка (34)


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