Наслідки ворожого удару по Дружківці: один поранений, пошкоджено 43 будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російського удару по Дружківці в Донецькій області 25 липя поранено людину, є руйнування.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Одна людина поранена, десять врятованих, пошкоджено 43 будинки: наслідки вчорашнього удару по Дружківці, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.
До епіцентру події прибули рятувальники, де спільно з представниками Національної поліції евакуювали із зони ураження 10 людей, серед них 5 дітей.
Повідомляється, що всі осередки займань ліквідовані. Загальна площа пожежі становить понад 2500 кв. м.
До ліквідації наслідків залучались вогнеборці, піротехнічні підрозділи, техніка ДСНС, зокрема пожежний робот.
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