Доба на Донеччині: під ударами Родинське, Мирноград, Дружківка та Костянтинівка, 10 поранених, є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 25 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Родинському поранено двох людей, пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю. Ще двох людей поранено у Мирнограді.

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Краматорський район

У Лимані і Зарічному пошкоджено по будинку. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.







