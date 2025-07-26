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Доба на Донеччині: під ударами Родинське, Мирноград, Дружківка та Костянтинівка, 10 поранених, є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 25 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Родинському поранено двох людей, пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю. Ще двох людей поранено у Мирнограді.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, є жертви і пошкодження. ФОТОрепортаж

Краматорський район

У Лимані і Зарічному пошкоджено по будинку. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини

Автор: 

Донецька область (9135) Мирноград (99) Бахмутський район (557) Краматорський район (514) Покровський район (811) Сіверськ (132) Родинське (51) Лиман (86)


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