Доба на Донеччині: під ударами Родинське, Мирноград, Дружківка та Костянтинівка, 10 поранених, є численні пошкодження. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 25 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Родинському поранено двох людей, пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю. Ще двох людей поранено у Мирнограді.
Краматорський район
У Лимані і Зарічному пошкоджено по будинку. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт і газогін.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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