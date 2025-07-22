Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, є жертви і пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 21 липня 2025 року, війська РФ обстріляли три райони Донеччини. Під ворожими ударами перебували Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької області Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Родинському поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено 2 людини.

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Шандриголовому поранено людину, пошкоджено будинок; у Зарічному загинула людина. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок , адмінбудівлю і 10 автівок. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 11 приватних будинків, склад, авто і лінію електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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