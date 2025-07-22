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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, є жертви і пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 21 липня 2025 року, війська РФ обстріляли три райони Донеччини. Під ворожими ударами перебували Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької області Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Родинському поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено 2 людини.

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Шандриголовому поранено людину, пошкоджено будинок; у Зарічному загинула людина. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок , адмінбудівлю і 10 автівок. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 11 приватних будинків, склад, авто і лінію електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Також читайте: Ворог обстріляв 3 райони Донеччини: 8 людей поранені, є руйнування. ФОТОрепортаж

Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу

Автор: 

Краматорськ (732) Донецька область (9099) Бахмутський район (548) Краматорський район (498) Покровський район (796) Сіверськ (129) Костянтинівка (384) Родинське (50) Лиман (84)


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наводчица по фамилии посикун 42 года россиянка руководительница сбербанка россии ездит на чёрной тойота аурис и на ipad фиксирует координаты объектов которые они считает необходимо уничтожить для захвата области среди которых жилищи военнослужащих, школы, садики… на её ipad установлено специализированное российское ПО написанное израильскими специалистами которое по зашифрованному каналу передаёт данные на сервера российских спецслужб…
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22.07.2025 11:00 Відповісти
 
 