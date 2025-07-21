Ворог обстріляв 3 райони Донеччини: 8 людей поранені, є руйнування. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 20 липня 2025 року, війська РФ обстріляли 3 райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
За даними ОВА, у Мирнограді поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю і гаражі. У Родинському поранено 2 людини.
Краматорський район
У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 гаражі, 2 автомобілі і лінію електропередач.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
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