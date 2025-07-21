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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Ворог обстріляв 3 райони Донеччини: 8 людей поранені, є руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 20 липня 2025 року, війська РФ обстріляли 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Мирнограді поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю і гаражі. У Родинському поранено 2 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 4 людини загинули і 6 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 гаражі, 2 автомобілі і лінію електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

Донецька область (9096) Мирноград (95) Полтавська область (1187) Бахмутський район (547) Краматорський район (496) Покровський район (794) Полтавський район (73) Сіверськ (128) Костянтинівка (383) Добропілля (46) Родинське (49) Лиман (83)


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