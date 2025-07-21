Ворог обстріляв 3 райони Донеччини: 8 людей поранені, є руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 20 липня 2025 року, війська РФ обстріляли 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Мирнограді поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю і гаражі. У Родинському поранено 2 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 4 людини загинули і 6 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 гаражі, 2 автомобілі і лінію електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.















