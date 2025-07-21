Враг обстрелял 3 района Донецкой области: 8 человек ранены, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 20 июля 2025 года, войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
По данным ОГА, в Мирнограде ранены 3 человека, повреждены 6 частных домов. В Доброполье ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, админздание и гаражи. В Родинском ранены 2 человека.
Краматорский район
В Лимане ранен человек, повреждены 3 дома и 2 автомобиля. В Андреевке повреждены дом и автомобиль. В Константиновке повреждены 8 частных домов, многоэтажка, 3 гаража, 2 автомобиля и линия электропередач.
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов.
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