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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Враг обстрелял 3 района Донецкой области: 8 человек ранены, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 20 июля 2025 года, войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Мирнограде ранены 3 человека, повреждены 6 частных домов. В Доброполье ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, админздание и гаражи. В Родинском ранены 2 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: 4 человека погибли и 6 ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

Краматорский район

В Лимане ранен человек, повреждены 3 дома и 2 автомобиля. В Андреевке повреждены дом и автомобиль. В Константиновке повреждены 8 частных домов, многоэтажка, 3 гаража, 2 автомобиля и линия электропередач.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10278) Мирноград (94) Полтавская область (1230) Бахмутский район (543) Краматорский район (489) Покровский район (785) Полтавский район (72) Северск (128) Константиновка (1850) Доброполье (45) Родинское (49) Лиман (84)


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