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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли и шесть - ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 20 июля рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске погиб человек. В Вольном Шаховской громады разрушены 2 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 7 домов, в Дробышево - хозяйственная постройка. В Славянске погиб человек, повреждены 8 частных домов, склад и кофейня. В Андреевке поврежден дом. В Дружковке повреждена 5-этажка; в Райском 1 человек погиб и 2 ранены. В Ильиновке повреждены 2 дома и газопровод. В Константиновке 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 13 многоэтажек, 7 частных домов, 2 инфраструктурных объекта, предприятие, социальное учреждение и 2 автомобиля.

Также смотрите: Россияне атаковали из авиации и дронами Константиновку: трое раненых, есть разрушения гражданской и критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обстрелы Донецкой области на 20 июля

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

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Отмечается, что всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 288 человек, в том числе 8 детей.

Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля
Обстрелы Донецкой области на 20 июля

Автор: 

обстрел (28623) Донецкая область (10273) Покровск (687) Краматорский район (486) Покровский район (783) Райское (2) Константиновка (1849) Славянск (2624)


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Дочекалася Донеччина рускага міра
Зато тепер нє ущемляют русский язик...
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20.07.2025 11:38 Ответить
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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20.07.2025 12:11 Ответить
Це карма. За те, що голосували за Януковича і чекали "русскій мір". Ось він прийшов у своєму звіриному вигляді.
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20.07.2025 12:24 Ответить
 
 