Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли и шесть - ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 20 июля рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске погиб человек. В Вольном Шаховской громады разрушены 2 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 7 домов, в Дробышево - хозяйственная постройка. В Славянске погиб человек, повреждены 8 частных домов, склад и кофейня. В Андреевке поврежден дом. В Дружковке повреждена 5-этажка; в Райском 1 человек погиб и 2 ранены. В Ильиновке повреждены 2 дома и газопровод. В Константиновке 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 13 многоэтажек, 7 частных домов, 2 инфраструктурных объекта, предприятие, социальное учреждение и 2 автомобиля.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

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Отмечается, что всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 288 человек, в том числе 8 детей.

















