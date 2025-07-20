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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: 4 людини загинули і 6 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 20 липня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Покровську загинула людина. У Вільному Шахівської громади зруйновано 2 будинки.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 7 будинків, у Дробишевому - господарчу споруду. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, склад і кав'ярню. В Андріївці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 5-поверхівку; у Райському одна людина загинула і 2 поранені. В Іллінівці пошкоджено 2 будинки і газогін. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти, підприємство, соціальний заклад і 2 автівки.

Також дивіться: Росіяни атакували з авіації та дронами Костянтинівку: троє поранених, є руйнування цивільної і критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж (оновлено)

Обстріли Донеччини на 20 липня

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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Зазначається, що загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 288 людей, зокрема 8 дітей.

Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня
Обстріли Донеччини на 20 липня

Автор: 

обстріл (29947) Донецька область (9092) Покровськ (719) Краматорський район (492) Покровський район (792) Райське (2) Костянтинівка (382) Слов’янськ (652)


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Дочекалася Донеччина рускага міра
Зато тепер нє ущемляют русский язик...
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20.07.2025 11:38 Відповісти
 
 