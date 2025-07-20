Доба на Донеччині: 4 людини загинули і 6 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 20 липня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
Покровську загинула людина. У Вільному Шахівської громади зруйновано 2 будинки.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 7 будинків, у Дробишевому - господарчу споруду. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, склад і кав'ярню. В Андріївці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 5-поверхівку; у Райському одна людина загинула і 2 поранені. В Іллінівці пошкоджено 2 будинки і газогін. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти, підприємство, соціальний заклад і 2 автівки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 288 людей, зокрема 8 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зато тепер нє ущемляют русский язик...