Рашисти вдарили дронами по Слов’янську: загинув чоловік, є пошкодження

Вночі 20 липня 2025 року війська РФ атакували дронами Словʼянськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі місто знов зазнало обстрілів. Атака БПЛА типу "шахед". 4 одиниці. Влучання у центральну частину міста. Пошкоджено складські приміщення, кафе, приватні будинки. На жаль, одна людина загинула - чоловік 1954 року народження. Щирі співчуття його рідним і близьким", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілює Слов’янськ майже цілодобово: б’є КАБами, FPV-дронами, з РСЗВ, - начальник МВА Лях