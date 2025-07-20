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Новини Обстріл Слов’янська
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Рашисти вдарили дронами по Слов’янську: загинув чоловік, є пошкодження

шахед над Слов’янськом

Вночі 20 липня 2025 року війська РФ атакували дронами Словʼянськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі місто знов зазнало обстрілів. Атака БПЛА типу "шахед". 4 одиниці. Влучання у центральну частину міста. Пошкоджено складські приміщення, кафе, приватні будинки. На жаль, одна людина загинула - чоловік 1954 року народження. Щирі співчуття його рідним і близьким", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілює Слов’янськ майже цілодобово: б’є КАБами, FPV-дронами, з РСЗВ, - начальник МВА Лях

Автор: 

обстріл (29947) Донецька область (9092) Шахед (1319) Краматорський район (492) Слов’янськ (652)


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Российская наводчица на чёрной Тойоте аурис руководительница Сбербанка ДНР из Таганрога, пока ее не арестуют такие обстрелы она будет наводить каждый день… у неё недвижимость в Москве и Таганроге, а завербовал ее КГБшник Скударь В.М.
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20.07.2025 09:55 Відповісти
Женщина 42 лет наводчица приезжает каждый день из Краматорска в Славянск и целый день катается по Славянску и фиксирует объекты на планшет IPad с целью наведения на них бомб и шахедов, на её iPad установлено специализированное израильское ПО которое фиксирует координаты объектов для атаки, данные по зашифрованной связи с iPad передаются через сервера в Израиле в российские гру и фсб…
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20.07.2025 10:07 Відповісти
 
 