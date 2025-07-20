Рашисти вдарили дронами по Слов’янську: загинув чоловік, є пошкодження
Вночі 20 липня 2025 року війська РФ атакували дронами Словʼянськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі місто знов зазнало обстрілів. Атака БПЛА типу "шахед". 4 одиниці. Влучання у центральну частину міста. Пошкоджено складські приміщення, кафе, приватні будинки. На жаль, одна людина загинула - чоловік 1954 року народження. Щирі співчуття його рідним і близьким", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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Алевтина Жидицкая
показати весь коментар20.07.2025 09:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алевтина Жидицкая
показати весь коментар20.07.2025 10:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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