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Новости Обстрел Славянска
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Рашисты ударили дронами по Славянску: погиб мужчина, есть повреждения

шахед над Славянском

Ночью 20 июля 2025 года войска РФ атаковали дронами Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью город вновь подвергся обстрелам. Атака БПЛА типа "шахед". 4 единицы. Попадание в центральную часть города. Повреждены складские помещения, кафе, частные дома. К сожалению, один человек погиб - мужчина 1954 года рождения. Искренние соболезнования его родным и близким", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливает Славянск почти круглосуточно: бьет КАБами, FPV-дронами, из РСЗО, - начальник МВА Лях

Автор: 

обстрел (28623) Донецкая область (10273) Шахед (1315) Краматорский район (486) Славянск (2624)


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Российская наводчица на чёрной Тойоте аурис руководительница Сбербанка ДНР из Таганрога, пока ее не арестуют такие обстрелы она будет наводить каждый день… у неё недвижимость в Москве и Таганроге, а завербовал ее КГБшник Скударь В.М.
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20.07.2025 09:55 Ответить
Женщина 42 лет наводчица приезжает каждый день из Краматорска в Славянск и целый день катается по Славянску и фиксирует объекты на планшет IPad с целью наведения на них бомб и шахедов, на её iPad установлено специализированное израильское ПО которое фиксирует координаты объектов для атаки, данные по зашифрованной связи с iPad передаются через сервера в Израиле в российские гру и фсб…
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20.07.2025 10:07 Ответить
 
 