Рашисты ударили дронами по Славянску: погиб мужчина, есть повреждения

Ночью 20 июля 2025 года войска РФ атаковали дронами Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью город вновь подвергся обстрелам. Атака БПЛА типа "шахед". 4 единицы. Попадание в центральную часть города. Повреждены складские помещения, кафе, частные дома. К сожалению, один человек погиб - мужчина 1954 года рождения. Искренние соболезнования его родным и близким", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливает Славянск почти круглосуточно: бьет КАБами, FPV-дронами, из РСЗО, - начальник МВА Лях