Рашисты ударили дронами по Славянску: погиб мужчина, есть повреждения
Ночью 20 июля 2025 года войска РФ атаковали дронами Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью город вновь подвергся обстрелам. Атака БПЛА типа "шахед". 4 единицы. Попадание в центральную часть города. Повреждены складские помещения, кафе, частные дома. К сожалению, один человек погиб - мужчина 1954 года рождения. Искренние соболезнования его родным и близким", - отметил он.
Больше информации на эту минуту не известно.
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Алевтина Жидицкая
показать весь комментарий20.07.2025 09:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Алевтина Жидицкая
показать весь комментарий20.07.2025 10:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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