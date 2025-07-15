Враг обстреливает Славянск почти круглосуточно: бьет КАБами, FPV-дронами, из РСЗО, - начальник ГВА Лях

Уже больше месяца Славянск под постоянными обстрелами российских оккупантов. Враг бьет по городу не только ночью, но и днем и утром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадському радио сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях

"Эта ночь прошла спокойно, без обстрелов, но прошлая неделя была "жаркой". Россияне обстреливали почти каждый день. К сожалению, обстрелы были не только ночью, как было раньше, но и днем и утром. Есть раненые и погибшие люди, много разрушений. Были удары как по центральной части города, так и по окраинам".

По словам начальника Славянской городской военной администрации, оккупанты обстреливают Славянск из различного вооружения: "КАБы, FPV-дроны, "Торнадо-С". То есть, все, что есть в арсенале - то и применяют".

"Не только прошлую неделю, но и уже больше месяца Славянск под постоянными обстрелами. Попадания есть в админздания, разрушен детский сад, медицинское учреждение. Также страдают частные дома и многоэтажки. "Прилетает" по всему городу", - отметил Вадим Лях.

В то же время он отметил, что после каждого обстрела: "Восстановление проходит буквально за сутки. То есть, электричество, воду, если есть повреждения, восстанавливаем поставки. Затяжных проблем пока нет. Сил и ресурсов достаточно".

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