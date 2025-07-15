Ворог обстрілює Слов’янськ майже цілодобово: б’є КАБами, FPV-дронами, з РСЗВ, - начальник МВА Лях

Уже понад місяць Словʼянськ під постійними обстрілами російських окупантів. Ворог б'є по місту не лише вночі, а й у день та вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадському радіо повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Ця ніч пройшла спокійно, без обстрілів, але минулий тиждень був "спекотним". Росіяни обстрілювали майже кожного дня. На жаль, обстріли були не тільки вночі, як було раніше, а й у день та вранці. Є поранені та загиблі люди, багато руйнувань. Були удари як по центральній частині міста, так і по околицях".

За словами начальника Слов’янської міської військової адміністрації, окупанти обстрілюють Словʼянськ із різного озброєння: "КАБи, FPV-дрони, "Торнадо-С". Тобто, усе, що є в арсеналі — те і застосовують".

"Не тільки минулий тиждень, а й вже понад місяць Словʼянськ під постійними обстрілами. Влучання є в адмінбудівлі, зруйнований дитячий садок, медичний заклад . Також страждають приватні будинки та багатоповерхівки. "Прилітає" по усьому місту", — наголосив Вадим Лях.

Водночас він зазначив, що після кожного обстрілу: "Відновлення проходить буквально за добу. Тобто, електрику, воду, якщо є пошкодження, відновлюємо постачання. Затяжних проблем наразі немає. Сил та ресурсів достатньо".

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