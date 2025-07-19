Росіяни атакували з авіації та дронами Костянтинівку: троє поранених, є руйнування цивільної і критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 19 липня, російські війська вкотре атакували Костянтинівку на Донеччині, унаслідок серії авіаударів і обстрілів дронами є руйнування та поранені цивільні.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у першій половині дня російські війська здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка. Ворог застосував як авіаційні бомби ФАБ-250, так і ударні FPV-дрони. Унаслідок обстрілів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та поранення серед місцевих жителів.

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Так, близько 11:30 окупанти завдали трьох авіаударів по місту:

одна з авіабомб влучила прямо в багатоквартирний житловий будинок;

ще дві - по будівлі колишнього кінотеатру.

Унаслідок ударів поранено одного цивільного. Пошкоджено понад 10 фасадів багатоповерхівок. Руйнувань зазнали кінотеатр та один приватний будинок. Також пошкоджено два легкові автомобілі.

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Крім того, унаслідок двох ударів FPV-дронами зафіксовано такі наслідки:

о 12:00 - обстріл призвів до поранення однієї цивільної особи та пошкодження фасаду приватного будинку;

та пошкодження фасаду приватного будинку; о 14:10 - ворожий дрон знову вдарив по місту. Цього разу постраждалих немає, однак пошкоджено фасад багатоповерхівки.





"Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, завдаючи шкоди житлу мирних громадян. Закликаємо всіх жителів, які ще залишаються в небезпечних районах, не зволікайте! Скористайтеся можливістю виїхати у більш безпечне місце", - наголосив начальник МВА.

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Оновлена інформація

Пізніше Горбунов повідомив, що російські війська здійснили чергову атаку на місто Костянтинівку. Внаслідок ворожих ударів зазнали пошкоджень об'єкти критичної інфраструктури та приватна забудова.

У результаті влучань пошкоджено газогін. Завдяки оперативним діям фахівців Костянтинівського управління з газопостачання та газифікації наслідки атаки вдалося швидко ліквідувати.

Крім того, противник застосовував для точкових ударів по житловому сектору FPV-дрони. Безпілотники уразили приватні будинки, пошкодили фасади.

Унаслідок атаки поранено одну цивільну особу.

"Російські окупанти вкотре демонструють, що ведуть війну проти мирного населення, свідомо знищуючи критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти", - наголосив він.









