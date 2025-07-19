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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Обстріли Донеччини: у Костянтинівці 5 людей загинули, є жертви у Дружківці. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 18 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Родинському поранено 3 людини, пошкоджено авто. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено по будинку.

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду; у Коров'єму Яру пошкоджено 3 будинки, у Торському - 4. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. У Райському Дружківської громади 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 8 будинків. У Костянтинівці 5 людей загинули і 3 поранені, пошкоджено 36 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 2 соціальні заклади, склад, 2 автівки і 2 газогони.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

Автор: 

обстріл (29929) Запорізька область (3850) Донецька область (9085) Краматорський район (489) Запорізький район (184) Дружківка (32) Костянтинівка (380) Лиман (82) Родинське (1)


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Там просто пекло. Хто не бачив руїни, подивіться відео зоозахисники, які бродять у пошуку собак котів, кинутих господарями. Згорають заживо, мруть від голоду, хворіють через забруднення навколишнього середовища і трупного смороду
Звісно по марафону ці досягнення команди Зеленського не покажуть
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19.07.2025 11:46 Відповісти
Знову Зеленському тренувати пєчальноє ****
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19.07.2025 11:53 Відповісти
 
 