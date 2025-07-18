Вночі росіяни атакували Краматорськ чотирма ударними БпЛА: під удар потрапили будинки, заклад освіти, промзона та підприємство

Уночі 18 липня 2025 року, в період з 00:50 по 01:28 ночі, російські вдарили по Краматорську ударними безпілотниками, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для обстрілу території Краматорської громади ворог задіяв 2 ударні БпЛА "Герань-2" та 2 ударні БпЛА невстановленого типу.

Під ударом опинилась промислова зона, складські приміщення приватного підприємства та подвір'я освітнього закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мирний житель загинув унаслідок ворожого удару "Ураганом" по Костянтинівці. ФОТО

Також пошкоджень зазнали 7 багатоквартирних будинків та 3 приватні садиби.

Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Також дивіться: Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, четверо загиблих і 12 поранених. ФОТОрепортаж