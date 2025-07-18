Вночі росіяни атакували Краматорськ чотирма ударними БпЛА: під удар потрапили будинки, заклад освіти, промзона та підприємство
Уночі 18 липня 2025 року, в період з 00:50 по 01:28 ночі, російські вдарили по Краматорську ударними безпілотниками, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, для обстрілу території Краматорської громади ворог задіяв 2 ударні БпЛА "Герань-2" та 2 ударні БпЛА невстановленого типу.
Під ударом опинилась промислова зона, складські приміщення приватного підприємства та подвір'я освітнього закладу.
Також пошкоджень зазнали 7 багатоквартирних будинків та 3 приватні садиби.
Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
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