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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, четверо загиблих і 12 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог атакував міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, селище Олексієво-Дружківка, села Андріївка, Кам’янка, Новомиколаївка, Предтечине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

17 липня о 16:30 росіяни обстріляли північно-східну частину Покровська. FPV-дрон влучив на ділянці дороги, яка веде з  Покровська в напрямку Родинського. В результаті ворожої атаки загинули чоловік та жінка, анкетні дані яких встановлюються. Також дістала поранення жінка 1954 р.н. У постраждалої діагностовано множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок, травматична ампутація правої нижньої та верхньої кінцівок.

О 18:00 внаслідок обстрілу Родинського пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок.

У Мирнограді внаслідок артударів поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено сільгосппідприємство. У Володимирівці Шахівської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено; у Заповідному пошкоджено 2 адмінбудівлі і багатоповерхівку.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено 28 приватних будинків, пошту, крамницю і склад.

На Краматорськ армія РФ спрямувала сім БПЛА – 6 жителів зазнали поранень, руйнувань зазнали 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, 2 автомобілі. Крім того, сьогодні вночі місто знову зазнало обстрілів безпілотниками – пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення.

В Андріївці Краматорського району ворожі FPV-дрони травмували цивільну особу, пошкодили адмінбудівлю і приватну оселю.

Костянтинівка перебувала під ударами FPV-дронів, БПЛА та артилерії. Внаслідок атак загинуло 2 людей, троє отримали поранення, пошкоджено щонайменше 42 приватних та 2 багатоквартирних будинки, 4 нежитлових приміщення.

На Предтечине росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – зруйновано 28 приватних будинків.

По селищу Олексієво-Дружківка війська РФ поцілили БПЛА "V2U", пошкоджено 3 га пшениці. У Новомиколаївці Дружківської ТГ FPV- дрон пошкодив 4 оселі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 294 людини, у тому числі 23 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дроном Родинське та авіабомбами Костянтинівку: загинула жінка, ще четверо дістали поранення. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (728) обстріл (29906) Донецька область (9075) Покровськ (715) Мирноград (94) Харківська область (1312) Краматорський район (484) Покровський район (785) Ізюмський район (104) Костянтинівка (377) Предтечине (1) Слов’янськ (650) Родинське (48) Володимирівка (5) Сіверське (2) Андріївка (8) Олексієво-Дружківка (5)


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