Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, четверо загиблих і 12 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог атакував міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, селище Олексієво-Дружківка, села Андріївка, Кам’янка, Новомиколаївка, Предтечине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

17 липня о 16:30 росіяни обстріляли північно-східну частину Покровська. FPV-дрон влучив на ділянці дороги, яка веде з Покровська в напрямку Родинського. В результаті ворожої атаки загинули чоловік та жінка, анкетні дані яких встановлюються. Також дістала поранення жінка 1954 р.н. У постраждалої діагностовано множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок, травматична ампутація правої нижньої та верхньої кінцівок.

О 18:00 внаслідок обстрілу Родинського пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок.

У Мирнограді внаслідок артударів поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено сільгосппідприємство. У Володимирівці Шахівської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено; у Заповідному пошкоджено 2 адмінбудівлі і багатоповерхівку.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено 28 приватних будинків, пошту, крамницю і склад.

На Краматорськ армія РФ спрямувала сім БПЛА – 6 жителів зазнали поранень, руйнувань зазнали 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, 2 автомобілі. Крім того, сьогодні вночі місто знову зазнало обстрілів безпілотниками – пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення.

В Андріївці Краматорського району ворожі FPV-дрони травмували цивільну особу, пошкодили адмінбудівлю і приватну оселю.

Костянтинівка перебувала під ударами FPV-дронів, БПЛА та артилерії. Внаслідок атак загинуло 2 людей, троє отримали поранення, пошкоджено щонайменше 42 приватних та 2 багатоквартирних будинки, 4 нежитлових приміщення.

На Предтечине росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – зруйновано 28 приватних будинків.

По селищу Олексієво-Дружківка війська РФ поцілили БПЛА "V2U", пошкоджено 3 га пшениці. У Новомиколаївці Дружківської ТГ FPV- дрон пошкодив 4 оселі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 294 людини, у тому числі 23 дитини.

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