Сутки на Донетчине: враг обстрелял 12 населенных пунктов, четверо погибших и 12 раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки враг атаковал города Дружковку, Константиновку, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, поселок Алексеево-Дружковку, села Андреевку, Каменку, Новониколаевку, Предтечино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

17 июля в 16:30 россияне обстреляли северо-восточную часть Покровска. FPV-дрон попал на участке дороги, которая ведет из Покровска в направлении Родинского. В результате вражеской атаки погибли мужчина и женщина, анкетные данные которых устанавливаются. Также получила ранения женщина 1954 г.р. У пострадавшей диагностированы множественные осколочные ранения туловища и конечностей, травматическая ампутация правой нижней и верхней конечностей.

В 18:00 в результате обстрела Родинского поврежден трехэтажный многоквартирный дом.

В Мирнограде в результате артударов ранен человек. В Черкасской громаде повреждено сельхозпредприятие. Во Владимировке Шаховской громады 1 дом разрушен и 2 повреждены; в Заповедном повреждены 2 админздания и многоэтажка.

Краматорский район

В Славянске повреждены 28 частных домов, почта, магазин и склад.

На Краматорск армия РФ направила семь БПЛА - 6 жителей получили ранения, разрушениям подверглись 2 частных и 12 многоквартирных домов, админздание, 2 автомобиля. Кроме того, сегодня ночью город снова подвергся обстрелам беспилотниками - повреждено админздание, нежилые помещения.

В Андреевке Краматорского района вражеские FPV-дроны травмировали гражданское лицо, повредили админздание и частный дом.

Константиновка находилась под ударами FPV-дронов, БПЛА и артиллерии. В результате атак погибли 2 человека, трое получили ранения, повреждены по меньшей мере 42 частных и 2 многоквартирных дома, 4 нежилых помещения.

На Предтечино россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" - разрушено 28 частных домов.

По поселку Алексеево-Дружковка войска РФ попали БПЛА "V2U", повреждено 3 га пшеницы. В Новониколаевке Дружковской ТГ FPV- дрон повредил 4 дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 294 человека, в том числе 23 ребенка.

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