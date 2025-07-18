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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: враг обстрелял 12 населенных пунктов, четверо погибших и 12 раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки враг атаковал города Дружковку, Константиновку, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, поселок Алексеево-Дружковку, села Андреевку, Каменку, Новониколаевку, Предтечино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

17 июля в 16:30 россияне обстреляли северо-восточную часть Покровска. FPV-дрон попал на участке дороги, которая ведет из Покровска в направлении Родинского. В результате вражеской атаки погибли мужчина и женщина, анкетные данные которых устанавливаются. Также получила ранения женщина 1954 г.р. У пострадавшей диагностированы множественные осколочные ранения туловища и конечностей, травматическая ампутация правой нижней и верхней конечностей.

В 18:00 в результате обстрела Родинского поврежден трехэтажный многоквартирный дом.

В Мирнограде в результате артударов ранен человек. В Черкасской громаде повреждено сельхозпредприятие. Во Владимировке Шаховской громады 1 дом разрушен и 2 повреждены; в Заповедном повреждены 2 админздания и многоэтажка.

Краматорский район

В Славянске повреждены 28 частных домов, почта, магазин и склад.

На Краматорск армия РФ направила семь БПЛА - 6 жителей получили ранения, разрушениям подверглись 2 частных и 12 многоквартирных домов, админздание, 2 автомобиля. Кроме того, сегодня ночью город снова подвергся обстрелам беспилотниками - повреждено админздание, нежилые помещения.

В Андреевке Краматорского района вражеские FPV-дроны травмировали гражданское лицо, повредили админздание и частный дом.

Константиновка находилась под ударами FPV-дронов, БПЛА и артиллерии. В результате атак погибли 2 человека, трое получили ранения, повреждены по меньшей мере 42 частных и 2 многоквартирных дома, 4 нежилых помещения.

На Предтечино россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" - разрушено 28 частных домов.

По поселку Алексеево-Дружковка войска РФ попали БПЛА "V2U", повреждено 3 га пшеницы. В Новониколаевке Дружковской ТГ FPV- дрон повредил 4 дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 294 человека, в том числе 23 ребенка.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2350) обстрел (28582) Донецкая область (10257) Покровск (683) Мирноград (93) Харьковская область (1297) Краматорский район (477) Покровский район (777) Изюмский район (104) Константиновка (1844) Предтечино (1) Славянск (2622) Родинское (47) Владимировка (5) Северск (2) Андреевка (8) Алексеево-Дружковка (5)


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