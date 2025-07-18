Ночью россияне атаковали Краматорск четырьмя ударными БПЛА: под удар попали дома, учебное заведение, промзона и предприятие
Ночью 18 июля 2025 года, в период с 00:50 по 01:28 ночи, россияне ударили по Краматорску ударными беспилотниками, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, для обстрела территории Краматорской громады враг задействовал 2 ударные БПЛА "Герань-2" и 2 ударные БПЛА неустановленного типа.
Под ударом оказалась промышленная зона, складские помещения частного предприятия и двор образовательного учреждения.
Также повреждения получили 7 многоквартирных домов и 3 частных усадьбы.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
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