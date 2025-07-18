РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Донетчины Обстрел Краматорска
361 0

Ночью россияне атаковали Краматорск четырьмя ударными БПЛА: под удар попали дома, учебное заведение, промзона и предприятие

Удары по Краматорску 18 июля

Ночью 18 июля 2025 года, в период с 00:50 по 01:28 ночи, россияне ударили по Краматорску ударными беспилотниками, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для обстрела территории Краматорской громады враг задействовал 2 ударные БПЛА "Герань-2" и 2 ударные БПЛА неустановленного типа.

Под ударом оказалась промышленная зона, складские помещения частного предприятия и двор образовательного учреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мирный житель погиб в результате вражеского удара "Ураганом" по Константиновке. ФОТО

Также повреждения получили 7 многоквартирных домов и 3 частных усадьбы.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 12 населенных пунктов, четверо погибших и 12 раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2350) обстрел (28582) Донецкая область (10257) Краматорский район (477)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 