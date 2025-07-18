Мирный житель погиб в результате вражеского удара "Ураганом" по Константиновке. ФОТО

Сегодня утром, 18 июля, российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате прямого попадания погиб мирный житель.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с начала суток Константиновка находится под вражеским огнем, в результате чего снова есть жертвы среди гражданского населения. В результате вражеских атак ранены и погибли мирные жители, разрушены частные дома. К сожалению, количество пострадавших растет.

"Последний удар был зафиксирован около 09:30 - город обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате прямого попадания погиб мирный житель, который находился в собственном доме. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Враг атаковал дроном Родинское и авиабомбами Константиновку: погибла женщина, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Также отмечается, что повреждены по меньшей мере три частных дома.

Также смотрите: Ночью россияне атаковали Славянск "шахедами": есть попадания по "Новой почте". ВИДЕО

"Враг продолжает целенаправленно бить по мирным районам, нарушая нормы международного гуманитарного права. Фиксируем каждое преступление. Призываем всех жителей, которые еще остаются в опасных районах, не медлите! Воспользуйтесь возможностью выехать в более безопасное место", - подчеркнул глава ОГА.