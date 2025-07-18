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Мирный житель погиб в результате вражеского удара "Ураганом" по Константиновке. ФОТО

Сегодня утром, 18 июля, российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате прямого попадания погиб мирный житель.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с начала суток Константиновка находится под вражеским огнем, в результате чего снова есть жертвы среди гражданского населения. В результате вражеских атак ранены и погибли мирные жители, разрушены частные дома. К сожалению, количество пострадавших растет.

"Последний удар был зафиксирован около 09:30 - город обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате прямого попадания погиб мирный житель, который находился в собственном доме. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

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Удар по Константиновке 18 июля

Также отмечается, что повреждены по меньшей мере три частных дома.

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"Враг продолжает целенаправленно бить по мирным районам, нарушая нормы международного гуманитарного права. Фиксируем каждое преступление. Призываем всех жителей, которые еще остаются в опасных районах, не медлите! Воспользуйтесь возможностью выехать в более безопасное место", - подчеркнул глава ОГА.

Удар по Константиновке 18 июля

Автор: 

обстрел (28582) Донецкая область (10257) Краматорский район (477) Константиновка (1844)


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...о то так пу бодається з НАТО, вбиваючи цивільних і розповідабчи всьому світу, що він ьув вимушенний ввесті...свою армію для защиты руzzкага мира. Чи спитав він цього чоловіка на якій мові він розмовляє?
Угу
Не вдасться кремлинам повернути історію вспять і закріпачити знов у расєйському лагері-імперії зла народи, знищити нац.ідентичность, зробити людей пасинками на своїй рідній землі, вічними кріпаками "старшого"!
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18.07.2025 13:37 Ответить
 
 