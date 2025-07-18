Мирный житель погиб в результате вражеского удара "Ураганом" по Константиновке. ФОТО
Сегодня утром, 18 июля, российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате прямого попадания погиб мирный житель.
Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что с начала суток Константиновка находится под вражеским огнем, в результате чего снова есть жертвы среди гражданского населения. В результате вражеских атак ранены и погибли мирные жители, разрушены частные дома. К сожалению, количество пострадавших растет.
"Последний удар был зафиксирован около 09:30 - город обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате прямого попадания погиб мирный житель, который находился в собственном доме. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что повреждены по меньшей мере три частных дома.
"Враг продолжает целенаправленно бить по мирным районам, нарушая нормы международного гуманитарного права. Фиксируем каждое преступление. Призываем всех жителей, которые еще остаются в опасных районах, не медлите! Воспользуйтесь возможностью выехать в более безопасное место", - подчеркнул глава ОГА.
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