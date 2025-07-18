Мирний житель загинув унаслідок ворожого удару "Ураганом" по Костянтинівці. ФОТО

Сьогодні вранці, 18 липня, російські війська вчергове атакували Костянтинівку на Донеччині, унаслідок прямого влучання загинув мирний житель.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що від початку доби Костянтинівка перебуває під ворожим вогнем, у результаті чого знову є жертви серед цивільного населення. Внаслідок ворожих атак поранені та загинули мирні жителі, зруйновано приватні оселі. На жаль, кількість постраждалих зростає.

"Останній удар було зафіксовано близько о 09:30 - місто обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Внаслідок прямого влучання загинув мирний житель, який перебував у власному будинку. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що пошкоджено щонайменше три приватні будинки.

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"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по мирних районах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Фіксуємо кожен злочин. Закликаємо всіх жителів, які ще залишаються в небезпечних районах, не зволікайте! Скористайтеся можливістю виїхати у більш безпечне місце", - наголосив голова ОВА.