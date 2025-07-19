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Обстрелы Донецкой области: в Константиновке 5 человек погибли, есть жертвы в Дружковке. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 18 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Родинском ранены 3 человека, повреждены авто. В Новом Шахматном и Золотом Колодце Шаховской громады повреждено по дому.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, повреждены многоэтажка, частный дом и хозяйственная постройка; в Коровьем Яре повреждены 3 дома, в Торском - 4. В Андреевке повреждены админздание, гараж и авто. В Райском Дружковской громады 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 8 домов. В Константиновке 5 человек погибли и 3 ранены, повреждены 36 частных домов, многоэтажка, админздание, 2 социальных учреждения, склад, 2 автомобиля и 2 газопровода.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области

Автор: 

обстрел (28604) Запорожская область (3318) Донецкая область (10266) Краматорский район (483) Запорожский район (181) Дружковка (33) Константиновка (1847) Лиман (82) Родинское (1)


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