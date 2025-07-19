Россияне атаковали с авиации и дронами Константиновку: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июля, российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате серии авиаударов и обстрелов дронами есть разрушения и ранены гражданские.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в первой половине дня российские войска совершили очередную атаку на город Константиновку. Враг применил как авиационные бомбы ФАБ-250, так и ударные FPV-дроны. В результате обстрелов зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и ранения среди местных жителей.

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Так, около 11:30 оккупанты нанесли три авиаудара по городу:

одна из авиабомб попала прямо в многоквартирный жилой дом;

еще две - по зданию бывшего кинотеатра.

В результате ударов ранен один гражданский. Повреждены более 10 фасадов многоэтажек. Разрушениям подверглись кинотеатр и один частный дом. Также повреждены два легковых автомобиля.

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Кроме того, в результате двух ударов FPV-дронами зафиксированы следующие последствия:

в 12:00 - обстрел привел к ранению одного гражданского лица и повреждению фасада частного дома;

и повреждению фасада частного дома; в 14:10 - вражеский дрон снова ударил по городу. В этот раз пострадавших нет, поврежден лишь фасад многоэтажки.





"Российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб жилью мирных граждан. Призываем всех жителей, которые еще остаются в опасных районах, не медлите! Воспользуйтесь возможностью выехать в более безопасное место", - подчеркнул начальник ГВА.

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