Россияне атаковали с авиации и дронами Константиновку: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 июля, российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате серии авиаударов и обстрелов дронами есть разрушения и ранены гражданские.
Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в первой половине дня российские войска совершили очередную атаку на город Константиновку. Враг применил как авиационные бомбы ФАБ-250, так и ударные FPV-дроны. В результате обстрелов зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и ранения среди местных жителей.
Так, около 11:30 оккупанты нанесли три авиаудара по городу:
- одна из авиабомб попала прямо в многоквартирный жилой дом;
- еще две - по зданию бывшего кинотеатра.
В результате ударов ранен один гражданский. Повреждены более 10 фасадов многоэтажек. Разрушениям подверглись кинотеатр и один частный дом. Также повреждены два легковых автомобиля.
Кроме того, в результате двух ударов FPV-дронами зафиксированы следующие последствия:
- в 12:00 - обстрел привел к ранению одного гражданского лица и повреждению фасада частного дома;
- в 14:10 - вражеский дрон снова ударил по городу. В этот раз пострадавших нет, поврежден лишь фасад многоэтажки.
"Российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб жилью мирных граждан. Призываем всех жителей, которые еще остаются в опасных районах, не медлите! Воспользуйтесь возможностью выехать в более безопасное место", - подчеркнул начальник ГВА.
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Усі малороси тоді з нього сміялися.