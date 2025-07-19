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Новости Фото Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
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Россияне атаковали с авиации и дронами Константиновку: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июля, российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате серии авиаударов и обстрелов дронами есть разрушения и ранены гражданские.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в первой половине дня российские войска совершили очередную атаку на город Константиновку. Враг применил как авиационные бомбы ФАБ-250, так и ударные FPV-дроны. В результате обстрелов зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и ранения среди местных жителей.

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Так, около 11:30 оккупанты нанесли три авиаудара по городу:

  • одна из авиабомб попала прямо в многоквартирный жилой дом;
  • еще две - по зданию бывшего кинотеатра.

Атаки РФ на Константиновку 19 июля

В результате ударов ранен один гражданский. Повреждены более 10 фасадов многоэтажек. Разрушениям подверглись кинотеатр и один частный дом. Также повреждены два легковых автомобиля.

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Кроме того, в результате двух ударов FPV-дронами зафиксированы следующие последствия:

  • в 12:00 - обстрел привел к ранению одного гражданского лица и повреждению фасада частного дома;
  • в 14:10 - вражеский дрон снова ударил по городу. В этот раз пострадавших нет, поврежден лишь фасад многоэтажки.

Атаки РФ на Константиновку 19 июля
Атаки РФ на Константиновку 19 июля

"Российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб жилью мирных граждан. Призываем всех жителей, которые еще остаются в опасных районах, не медлите! Воспользуйтесь возможностью выехать в более безопасное место", - подчеркнул начальник ГВА.

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Атаки РФ на Константиновку 19 июля
Атаки РФ на Константиновку 19 июля
Атаки РФ на Константиновку 19 июля
Атаки РФ на Константиновку 19 июля
Атаки РФ на Константиновку 19 июля

Автор: 

обстрел (28604) Донецкая область (10266) Краматорский район (483) Константиновка (1847)


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а в Бєлгород не прилітає....
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19.07.2025 18:11 Ответить
Пам'ятаю як рік тому хлопець із Костянтинівки кричав навіщо ви заходите до Бєлгородської області? Це програшний варіант.
Захищайте Донецьку!
Усі малороси тоді з нього сміялися.
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19.07.2025 18:19 Ответить
 
 