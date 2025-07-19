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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Враг нанес удар по Краматорску: повреждено более 120 частных усадеб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Краматорск Донецкой области в очередной раз подвергся вражеским ударам - с 18 по 19 июля пострадал частный сектор и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеской агрессии со стороны российских войск повреждениям подверглись более 120 частных усадеб, по меньшей мере 6 - разрушены.

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Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела

С применением ударных БпЛА и FPV дронов было повреждено дорожное покрытие.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Коммунальные службы, энергетики и интернет-провайдеры работают над восстановлением коммуникаций. Соответствующие службы устанавливают окончательные последствия ночных обстрелов.

Автор: 

Краматорськ (2351) обстрел (28604) Донецкая область (10266) Краматорский район (483)


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