Враг нанес удар по Краматорску: повреждено более 120 частных усадеб. ФОТОРЕПОРТАЖ
Краматорск Донецкой области в очередной раз подвергся вражеским ударам - с 18 по 19 июля пострадал частный сектор и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеской агрессии со стороны российских войск повреждениям подверглись более 120 частных усадеб, по меньшей мере 6 - разрушены.
С применением ударных БпЛА и FPV дронов было повреждено дорожное покрытие.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Коммунальные службы, энергетики и интернет-провайдеры работают над восстановлением коммуникаций. Соответствующие службы устанавливают окончательные последствия ночных обстрелов.
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