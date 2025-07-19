УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9606 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Краматорська
1 072 1

Ворог ударив по Краматорську: пошкоджено понад 120 приватних садиб. ФОТОрепортаж

Краматорськ Донецької області вчергове зазнав ворожих ударів - з 18 по 19 липня постраждав приватний сектор та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожої агресії з боку російських військ пошкоджень зазнали понад 120 приватних садиб, щонайменше 6 - зруйновано.

Також читайте: Вночі росіяни атакували Краматорськ чотирма ударними БпЛА: під удар потрапили будинки, заклад освіти, промзона та підприємство

Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу

З застосуванням ударних БпЛА та FPV дронів було пошкоджено дорожнє покриття.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Комунальні служби, енергетики та інтернет-провайдери працюють над відновленням комунікацій. Відповідні служби встановлюють остаточні наслідки нічних обстрілів.

Автор: 

Краматорськ (730) обстріл (29929) Донецька область (9085) Краматорський район (489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 