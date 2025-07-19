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Ворог ударив по Краматорську: пошкоджено понад 120 приватних садиб. ФОТОрепортаж
Краматорськ Донецької області вчергове зазнав ворожих ударів - з 18 по 19 липня постраждав приватний сектор та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожої агресії з боку російських військ пошкоджень зазнали понад 120 приватних садиб, щонайменше 6 - зруйновано.
З застосуванням ударних БпЛА та FPV дронів було пошкоджено дорожнє покриття.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Комунальні служби, енергетики та інтернет-провайдери працюють над відновленням комунікацій. Відповідні служби встановлюють остаточні наслідки нічних обстрілів.
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