Ворог ударив по Краматорську: пошкоджено понад 120 приватних садиб. ФОТОрепортаж

Краматорськ Донецької області вчергове зазнав ворожих ударів - з 18 по 19 липня постраждав приватний сектор та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожої агресії з боку російських військ пошкоджень зазнали понад 120 приватних садиб, щонайменше 6 - зруйновано.

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З застосуванням ударних БпЛА та FPV дронів було пошкоджено дорожнє покриття.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Комунальні служби, енергетики та інтернет-провайдери працюють над відновленням комунікацій. Відповідні служби встановлюють остаточні наслідки нічних обстрілів.