Сутки в Донецкой области: под ударами Родынское, Мирноград, Дружковка и Константиновка, 10 раненых, многочисленные повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 25 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Родинском ранены 2 человека, повреждены двухэтажка и админздание. Еще 2 человека ранены в Мирнограде.

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Краматорский район

В Лимане и Заречном повреждено по дому. В Дружковке ранен человек. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 2 многоэтажки, 5 частных домов, инфраструктурный объект и газопровод.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.







