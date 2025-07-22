Сутки на Донетчине: под ударами - Славянск, Краматорск и Константиновка, есть жертвы и повреждения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 21 июля 2025 года, войска РФ обстреляли три района Донецкой области. Под вражескими ударами находились Славянск, Краматорск и Константиновка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой области Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Родинском ранен человек, повреждена многоэтажка. В Доброполье ранены 2 человека.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, повреждены дом и автомобиль; в Шандриголово ранен человек, поврежден дом; в Заречном погиб человек. В Славянске ранены 5 человек, повреждены 5 многоэтажек, админздание и 10 автомобилей. В Краматорске 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 3 многоэтажки и админздание. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 11 частных домов, склад, авто и линия электропередач.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.

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